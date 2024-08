Jorge Javier Vázquez confirma públicamente en ‘TardeAR’ que Mediaset quiso despedirle

Jorge Javier Vázquez acudía este lunes al plató de ‘TardeAR’ con ganas de guerra. Y es que el presentador de ‘El diario de Jorge’ regresaba al «lugar del crimen» poco más de un año después de la cancelación de ‘Sálvame’. Así, el catalán no ha dudado en señalar a Ana Rosa Quintana como la culpable del final del espacio de La fábrica de la tele. Pero además ha aprovechado para lanzarle una indirecta muy directa a Borja Prado, el que fuera presidente de Mediaset.

«Te cargaste mi programa«, le decía sin pudor Jorge Javier a su compañera por la guerra abierta que hubo entre ‘Sálvame’ y ‘El programa de AR’ y entre la productora de ‘Ni que fuéramos’ y Unicorn Content a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco. «¿Tú crees que yo tenía algún tipo de necesidad de venir a la tarde?«, le repreguntaba entonces Quintana. «Te digo una cosa, aquí se produjo un cambio y esta señora se quedó con toda la parrilla. Eso es sospechoso», respondía el catalán sin cortarse.

Pero fue después de comparar lo que hace ella en ‘TardeAR’ con lo que hizo Jorge Javier durante 14 años en ‘Sálvame’ cuando el presentador no dudó en mencionar a Borja Prado, el presidente de Mediaset que estuvo detrás de todo este movimiento de apartar a La fábrica de la tele y todos sus rostros para apostar por un giro hacia la derecha para motivar que Alberto Núñez Feijóo llegara a gobernar.

«¿Tú eres amiga de Borja Prado no?», le preguntaba Jorge Javier a su amiga y compañera. «Yo conocí a Borja Prado cuando era el presidente de aquí, no era amiga antes», aseveraba Ana Rosa. «Vamos que no he ido a la boda de sus familiares», apostillaba ella. «Pues esto está bien desmentirlo», destacaba Jorge Javier. «¿Pero por qué? Que más da», proseguía diciendo Quintana.

«Es que fíjate yo con toda esta historia, y esto te va a parecer raro, pero yo hay una cosa que le estaré agradecido a Borja Prado, presidente de Mediaset», reconocía Jorge Javier de primeras. «Fue presidente de Mediaset y tengo que decir que tuve una relación extraordinaria con él», apostillaba Ana Rosa.

Y era entonces cuando Jorge Javier Vázquez recordaba sin miramientos cuando Borja Prado quiso despedirle. «Borja Prado, presidente de Mediaset que me quería echar de esta empresa. Pues aprendí una cosa super importante que por muy bien que te vaya profesionalmente, siempre va a haber alguien por encima que puede decidir sobre tu futuro», incidía el presentador.

«Claro, somos asalariados», le recordaba Ana Rosa. «Pues aprender eso a los 53 años es importante», concluía Jorge Javier Vázquez. «Yo de verdad a ese señor le tengo que agradecer que yo que soy una persona muy controladora y que piensa en el futuro, pues le tengo que agradecer que a una edad temprana sepa que siempre puede haber alguien que corta lo que tú tienes pensado», sentenciaba.