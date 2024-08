Bruno Vila denuncia la desagradable consecuencia de su paso por ‘Reacción en cadena’

Bruno Vila, Borjamina y Raúl, o lo que es lo mismo, ‘Los Mozos de Arousa’, se han convertido en tres de las estrellas de Telecinco. Los jóvenes gallegos triunfan cada tarde con ‘Reacción en cadena’, donde están haciendo historia con más de dos millones de euros acumulados en tan solo un año de participación en el concurso presentado por Ion Aramendi.

La vida del trío ha dado un giro de 180 grados en este último año. Les paran por la calle, les desean suerte, se quieren sacar fotos con ellos… Pero también han pagado un alto precio, como así ha reconocido Bruno Vila en una entrevista concedida a ‘El Español‘, donde también ha explicado qué hará este verano con los días libres que tenga.

«Este verano estoy haciendo algún que otro viaje aprovechando que se graba con menos frecuencia desde que no se emite el programa los fines de semana. También voy a intentar sacarme el permiso de embarcaciones de recreo (PER), ahora que domino la carretera me quiero poner con el mar», desvela, entre risas, el también exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’.

El alto precio de participar en ‘Reacción en cadena’

Los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’

Entre playa y montaña, Bruno Vila tiene claro qué prefiere: «Soy de tomar el sol y leer en la tumbona». Así es que esos días libres aprovechará para disfrutar de las playas gallegas, como la que tiene al lado de su casa en Vilagarcía de Arousa. Pese a estar muy felices de participar en ‘Reacción en cadena’, Los Mozos de Arousa reconocen que las grabaciones del programa les ha limitado mucho a la hora de organizar su vida.

Los viajes entre Vilagarcía de Arousa y Madrid, donde se graba el concurso, les ha pasado factura. En el caso de Bruno, por tercer verano ha tenido que posponer algunos de sus planes: «En septiembre del primer año tenía preparado un curso de inglés en Australia que he tenido que aplazar y, en caso de que sigamos más tiempo, lo cancelaré definitivamente». Por este motivo, el joven gallego reconoce que «siempre cojo un seguro de viaje que cubra que al final no puedas ir«.

También ha tenido que poner en pausa sus estudios de Derecho, que espera retomar en algún momento. Y es que, tal y como él mismo confiesa, «no nos esperábamos estar tanto tiempo en el programa. Pero estamos muy contentos porque al final eso significa que las cosas están se haciendo bien, que a la gente le está gustando ‘Reacción en cadena’ y todos estamos contentos. Hemos superado todas nuestras expectativas. Siempre decimos que si tiene que llegar un equipo que nos gane y perdemos, al menos por fin cobraremos«, bromea.

Bruno Vila desvela el lado negativo de la fama y denuncia lo ocurrido en la calle

Respecto a la fama, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre las cosas que no le gustan es que ahora, tiene que tener más cuidado con lo que comenta en la calle o en un restaurante porque «antes, al de la mesa de al lado no le interesaba tu vida, pero ahora puedes encontrarte con alguien que sí le puede interesar y escucha toda tu conversación». Y pone un ejemplo: «La semana pasada iba andando por la calle y alguien, desde un coche, una persona me grabó. Eso es desagradable«.

Por este motivo, Bruno Vila reconoce que este verano no puede dar un paso por algunas zonas de España sin que le reconozcan, le pida una foto o comente sus actuaciones en el programa de Telecinco. Aunque él tiene un truco para intentar pasar desapercibido: «Nada que unas gafas de sol y una gorra no pueda arreglar». También reconoce que la fama le ha dado «una mayor autoestima, amistades, dinero e independencia», pero le ha quitado intimidad.