Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ con una ruptura y el peligroso castigo de Jesús a Begoña

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

Cabe destacar que esta semana, ‘Sueños de libertad’ sufrirá un parón en su emisión. Y es que el jueves 15, Antena 3 dará descanso a toda su parrilla con motivo del festivo por el día de la Asunción de la Virgen.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña no paraba de acordarse de su madre y se encaraba con Jesús cuando él le pedía que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero ella le dejaba claro que eso es imposible después de que la noche anterior la violara. Pero él le negaba que le forzara.

A Fina se le escapaba en plena conversación con su padre que Digna y Damián se iban a casar pero que la cocinera ha decidido dar marcha atrás a sus planes. Después, Isidro trataba de preguntarle al patrón pero Damián se mostraba distante con el chófer.

Gema optaba por contactar con Sonsi, la sobrina de Peralta, para tratar de ayudar a Joaquín por su propia cuenta después de una charla con Digna en la que su suegra le decía que tiene que intentar acercarse a él y ayudarle en lo que necesite. Cuando Joaquín lo descubría se encaraba con su mujer y le recordaba lo que pasó con Ernesto.

Carmen descubría por Claudia que Tasio ha seguido en marcha con los negocios de la venta de electrodomésticos pese a que se lo prohibió. Por su parte, Íñigo desaparecía y Tasio se enteraba de que ha escapado.

Jesús planteaba a la junta directiva la propuesta de expandirse al mercado norteamericano haciendo suya la idea que tuvo Isabel. Una idea que Marta rechazaba y que provocaba que empezara a odiar a la secretaria tras ver cuáles son sus planes.

Tras lo sucedido con Jesús, Begoña tomaba una decisión irreversible y llamaba a la estación para comprar unos billetes. Después no dudaba en despedirse de la pequeña Julia. En plena huida, se topaba con la guardia civil y decidía no callar más y denunciaba que su marido es un asesino contándoles lo que pasó con Clotilde y Valentín. Finalmente, un guardia civil se presentaba en el despacho para decirle que su mujer le ha denunciado.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 12 de al viernes 16 de agosto:

Capítulo 120 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 12 de agosto

Begoña y Jesús en ‘Sueños de libertad’.

Damián no duda en señalar ante la guardia civil que Begoña ha heredado la enfermedad mental de su madre para tratar de que su denuncia a Jesús por haber matado a su primera mujer y a su amante no llegue a buen puerto. Además no duda en recordar que su sobrino Valentín ha muerto recientemente en Brasil.

Pero Begoña no se da por vencida y asegura que teme por su vida porque su marido ha intentado matarla y lo volverá a hacer tras denunciar que le disparó. Pero él aseguraba ante la guardia civil que Begoña entró en un coto de caza y por eso recibió un disparo.

Tras su denuncia, Jesús no duda en encerrar a Begoña en la habitación para evitar que pueda escapar y pueda seguir esparciendo acusaciones a diestro y siniestro. Ella le deja claro que no soporta tenerle cerca y él le dice que le quiere demasiado para dejarla ir.

Carmen está desesperada porque no sabe donde está Tasio después de no ir a dormir. Y es que el hecho de que Íñigo se haya escapado les ha dejado en la ruina después de que Tasio pusiera todo su dinero en los negocios de la venta de electrodomésticos y ahora tendrá que ser él el que se haga cargo de la estafa. Mientras Tasio está con el agua al cuello sin saber como salir de esta.

Pese a que Joaquín le pidió ocultarle a Andrés sus planes de sacar adelante el balneario que tenía planteado su padre, Luis duda de seguir las peticiones de su hermano al ver que Andrés no para de apoyarle y de mostrarle su confianza en todo.

Por su parte, Joaquín y Gema acuden a visitar a Peralta para conseguir su apoyo de cara a sacar adelante el balneario. Pero el empresario se niega a hacer tratos con él tachándole de chusma provocando que Gema se encare con él. El fracaso de la reunión hace que la reconciliación entre el matrimonio se complique.

Damián no duda en ponerse serio con Jesús al decirle que si Begoña le cuenta todo lo que sabe a Andrés y Digna ellos si que le creerán. Y le dice que no la puede tener encerrada de por vida y que no pueden justificarlo con su locura porque Jaime descubriría que es falso y le ordena que le calle la boca y se vayan a otra ciudad pero Jesús no está dispuesto a marcharse.

Luz insiste a Jaime en que le tiene que contar sus problemas y su enfermedad a su mujer. Pero el doctor sigue negándose lo que hace que la pareja discuta continuamente. Jaime le pide que respete su voluntad y que ella no es nadie para meterse en su vida y ella le deja claro que no está dispuesta a ser cómplice de su silencio. Y después cuando Luis aparecía en el dispensario el doctor volvía a sufrir un desvaído.

Después de que Isidro ayudara a Julia con sus tareas y a recolectar plantas, Digna decidía abrirse en canal con el chófer y le contaba que Julia es su nieta después de que Isidro le dijera que no entendía por qué ella no le había contado que Damián le había pedido matrimonio. Tras ello la cocinera le pedía que tiene que guardar el secreto.

Damián no duda en visitar a Begoña en la habitación y le recuerda que está casada con Jesús y que tiene que seguir con su compromiso de por vida y que tiene que olvidar todo lo ocurrido. Ella le recuerda que ya no puede amenazarle con la vida de su madre y su suegro le amenaza con destapar su idilio con Andrés lo que les llevaría a la cárcel a los dos.

Capítulo 121 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 13 de agosto

Después de que Luis llegara a presenciar una de las crisis de Jaime, Luz no puede callarse más y le cuenta que el doctor sufre un cáncer terminal pero por ahora quiere que nadie lo sepa. El perfumista no duda en apoyarla al ver lo duro que ha debido ser para ella guardar silencio.

Jesús le reprocha a Damián que haya dejado salir de la habitación a Begoña y su padre le dice que no pueden encerrarla de por vida. Y que ha conseguido que la mujer de su hijo se mantenga en silencio y no vuelva a denunciarle ante la policía por todo lo que hizo en el pasado. Pero cuando Begoña pide salir de casa, Jesús le deja claro que no va a salir.

Joaquín no duda en reprocharle a Gema su actitud con Peralta produciéndose así un nuevo desencuentro entre ellos. Tras ello, Gema opta por disculparse con el empresario y le pide que por favor escuche a su marido y su propuesta para poner en pie el balneario.

Por su parte, Carmen se encuentra destruida después de enterarse de que están arruinados y de que no puede pagar la fianza de Tasio tras su detención. Desesperada, la dependienta decide recurrir a Damián y le dice que tiene que sacar a su hijo de la cárcel. Por su lado, Claudia se desahoga con Mateo y le pide que hable con Tasio

Begoña consigue volver al dispensario y cuando se disponía a robar nuevos tranquilizantes Luz le pillaba. La enfermera le contaba a su amiga todo lo sucedido y que no ha conseguido que la guardia civil crea sus denuncias sobre Jesús. La doctora le promete su ayuda si ella deja de tomar pastillas y ella acepta. Finalmente, Begoña le propone a Jesús que le deje viajar a Inglaterra para desconectar y olvidarse de todo lo que ha sucedido. Jesús le dice que se lo pensará y pensando que su esposa puede huir encarga unas misteriosas gotas al químico de la empresa.

Después de que Marta consiguiera convencer a Luis para rechazar la propuesta de crear una sucursal de la fábrica en Rota para abrise al mercado americano, la junta directiva desestima la idea que propuso Jesús después de haber sido Isabel la que se lo propusiera.

Tras descubrir que le ha contado a Isidro que Julia es su nieta, el De La Reina no duda en recriminarle a Digna lo que ha hecho y le dice que le duele en el alma ver que ejerce de abuela con la pequeña Julia con la ayuda del chófer y a él le da de lado. Pero ella sigue sin apiadarse de su cuñado.

Finalmente, tras mucho pensárselo, Jaime decide romper su relación con Luz porque no soporta seguir siendo una carga para ella y más tras saber que está enamorada de Luis después de haber escuchado su conversación con él.

Capítulo 122 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 14 de agosto

Begoña insiste a Jesús con su viaje a Inglaterra y él le deja caer que aceptará que se vaya. Pero durante el desayuno, el de La Reina no se lo piensa y le echa unas gotas de las que encargó al químico. Así, Jesús opta por drogar a su esposa para que caiga en sus redes.

Luis le pregunta a Joaquín por su reunión con Peralta y su hermano le cuenta que el empresario no les quiso atender. Después Gema confiesa que se le calentó la boca y se enfrentó con Peralta. Pese a todo, la doncella ha conseguido convencer al empresario, que cita a Joaquín en sus oficinas y se compromete a poner una cifra para la compra de las tierras donde construir el balneario.

Begoña le cuenta a Luz que Jesús ha aceptado que se vaya a Londres y la doctora le recuerda que su marido es un maestro de la manipulación y que no le dejará disponer de su dinero y mucho menos que se vaya para siempre. La doctora piensa que Begoña sigue medicándose después de un pequeño vahído que sufre por culpa de los efectos secundarios de la droga que le suministró Jesús.

Tasio consigue salir en libertad y Carmen le revela que Damián pagó su fianza y todos los trabajadores estafados se presentan en la cantina pidiéndole al operario que les devuelva su dinero. Después Tasio acude a ver a su padre biológico para agradecerle que le haya sacado de la cárcel y Damián le dice que es la última vez que le ayuda. Mientras, Claudia celebra con Mateo que Tasio haya sido puesto en libertad y los dos terminan besándose en el almacén.

Jesús se encara con Marta y le recuerda que tiene que dejar sus recelos personales al margen de lo profesional y ella le deja claro que no compite con él. Por su parte, Jaime decide confesarle por fin a su mujer que padece un cáncer terminal y ella se derrumba sin aceptar la realidad.

Luz decide ir a ver a Andrés para contarle los planes de Begoña de fugarse a Inglaterra. Tras su charla con la doctora, Andrés se encuentra con su cuñada en la mansión y la encuentra quejándose de un fuerte dolor de cabeza y le reconoce sus planes de irse a Inglaterra para alejarse de él. Justo después, Begoña tiene alucinaciones y ve a su madre en el pasillo.

Capítulo 123 – Viernes 16 de agosto

Jesús sigue con sus planes de drogar a su mujer y poco a poco su plan surte efecto pues todos comienzan a ver que Begoña está mal. Por la noche, Begoña asegura que alguien le ha robado la medalla de su madre y al ver que su mujer no para de mostrarse alterada, Jesús celebra que todo salga a pedir de boca.

Joaquín le comunica a Luis que la cantidad de dinero que pide Peralta para comprar las tierras y sacar adelante el balneario es inasumible para ellos. Justo Andrés llega al laboratorio y acusa a su primo de ocultarle algo y le pide que no le mienta.

Después, Luis llega a casa de los Merino con malas noticias y les cuenta a Joaquín, Gema y su madre que el banco ha rechazado darles el préstamo que necesitan para comprarle a Peralta sus tierras. Es entonces cuando Digna se plantea hipotecar su casa confiando en que el plan de sus hijos será viable.

Jaime le cuenta a Luz que por fin ha decidido sincerarse y le ha explicado a Marta lo de su enfermedad y que ella le va a apoyar. Tras ello, el doctor le dice a su compañera que debería seguir sus pasos y contarle a Luis todos sus secretos. Después es Marta la que acude a ver a Luz para interesarse por la enfermedad de su marido y si tiene cura pero Luz le dice cual es la realidad haciendo que la De La Reina se derrumbe en sus brazos y Luz le cuenta que han roto su relación.

Carmen acude a ver a Damián para agradecerle que haya pagado su fianza. Y el patrón no duda en decirle a la dependienta que debe apoyar a su marido y le pide que no le cuente a nadie que él es el verdadero padre de Tasio. Tras ello, y harta de toda la situación que están atravesando, Carmen opta por echar a su marido de casa.

Andrés decide confiarle a María que se encargue de los preparativos de la fiesta de aniversario de la empresa familiar. Mientras, Isabel al sentirse ninguneada por Marta por tumbar su propuesta de crear una sucursal en Rota para abrirse al mercado americano, decide contarle a Jesús que su hermana está enrollada con Fina y el De La Reina se enfrenta con la secretaria por insinuar que su hermana «es una invertida».

Isidro no está dispuesto a quedarse en silencio y le pregunta a Damián por lo que pasó con la muerte de Clotilde y Valentín sobre todo al preguntarse por qué su patrón tenía guardado el anillo de su nuera en el maletero del coche. Y Damián trata de despejar las dudas de su chófer diciéndole que tras enterarse de que los dos eran amantes quemó los enseres de Clotilde y Valentín y por eso encontró el anillo en el coche.

Luz decide sincerarse con Luis tal y como le recomendó Jaime y le cuenta que no estudió la carrera de medicina ni tiene el título pero que tiene todos los conocimientos para ejercer de doctora y que ha mentido a todo el mundo. El perfumista no entiende por qué Luz le ha engañado y pese a que ella le dice que nunca le ha dejado de querer, la reacción del perfumista descoloca a Luz.