Ana Rosa se anticipa a Sonsoles Ónega y logra cerrar el invitado más buscado para ‘TardeAR’

Continúa la lucha encarnizada entre Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana, quienes este lunes, 26 de agosto, regresaron a sus respectivos puestos de trabajo en ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘TardeAR’. La presentadora de Antena 3 lo hizo con un fichaje bomba, el de María José Suárez, una de las mujeres del momento.

Sonsoles Ónega entrevistó a la modelo, quien, entre otras cosas, habló de su tormentosa ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Pues bien, apenas un día después, este martes 27 de agosto, Ana Rosa contraataca y contará en el plató de ‘TardeAR’ con el jinete para que dé la réplica a su expareja. Un movimiento inesperado que pone de manifiesto la lucha que hay entre ambos programas por hacerse con el favor de la audiencia.

Ana Rosa entrevista en ‘TardeAR’ a Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez es una de las grandes bazas con la que contará ‘Y ahora Sonsoles’ de cara a esta nueva temporada. Pero, lejos de achantarse, Ana Rosa responde entrevistando a Álvaro Muñoz Escassi, uno de los personajes del momento. Y es que son muchas las cuestiones que tiene que resolver, como, por ejemplo, qué hay entre él e Hiba Abouk o qué tiene con Huga Rey, con la que asistió a la boda de Jordi Cruz.

También responderá a las declaraciones que su expareja hizo en la revista ‘¡Hola!’ hace unas semanas, o este mismo lunes en el magacín de Antena 3. Allí, la ex Miss España ha reconocido que era consciente de la fama de mujeriego del jinete: «Sabía cómo era Álvaro. Yo lo único que le pedía a la relación era honestidad, durase lo que durarse».

Además, María José Suárez ha desvelado que «cantidad de mujeres me escriben dándome las gracias por ser su referente». También confiesa que en estos duros meses, su hijo ha sido su mayor apoyo: «Mi hijo, que no tiene que verme triste, me ha ayudado mucho». Asimismo, asegura haberse centrado en el autocuidado y en actividades como el deporte, la lectura o las clases de bachata.