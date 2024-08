Sonsoles Ónega se harta y da la réplica perfecta a Ana Rosa nada más arrancar la nueva batalla

Sonsoles Ónega retoma este lunes su puesto en ‘Y ahora Sonsoles’, y también continúa su guerra con Ana Rosa Quintana donde la dejó. En un reciente directo en Instagram, la presentadora se ha pronunciado de nuevo sobre la ausencia de publicidad en el espacio de Antena 3, una de las quejas frecuentes de la periodista de Telecinco. Así, la comunicadora ha lanzado un claro mensaje contestando a la de Usera, que regresaba también este lunes a ‘TardeAR’ después de las vacaciones.

Tras una acalorada temporada en la que la guerra por las audiencias de las tardes se saldó con el liderazgo indiscutible de ‘Y ahora Sonsoles’, el espacio de Antena 3 vuelve más fuerte que nunca. El magacín capitaneado por Ónega aumenta una hora su duración, mientras que Ana Rosa Quintana tuvo que renunciar a media hora de emisión con la irrupción de ‘El Diario de Jorge’ en la parrilla de Telecinco.

A través de la cuenta de ‘Y ahora Sonsoles’ en Instagram, la presentadora ha realizado una conexión en directo en la que ha respondido a las diferentes dudas de los seguidores. Una de ellas era sobre las constantes quejas de Ana Rosa sobre la falta de publicidad en el espacio de Antena 3. «Pues será lo que decidan mis jefes. Yo publicidad quiero porque una tiene necesidades fisiológicas, ¿entendéis? Yo necesito hacer pipí. Ahora con tres horas… ¿qué hago? ¿Me lo hago encima? Pues no», comenzaba señalando Sonsoles Ónega sobre la posible incorporación de un bloque de publicidad.

Sonsoles Ónega sobre la publicidad en ‘Y ahora Sonsoles’: «Yo soy una mandada»

«Yo haré lo que me digan. Porque en la vida, como en todo, yo se lo digo a mis hijos, ‘sois unos mandados’. Yo soy una mandada. Si me ponen publi, haremos publi, si no la ponen, me haré pis encima, ¿os parece?«, insistía la presentadora de Antena 3, dejando claro su cansancio ante las reiteradas quejas de la conductora de ‘TardeAR’, con quién competirá durante media hora más en esta temporada televisiva.

Sonsoles responde al tema de la publicidad, habla de #Niquefuéramos2S y explica el arranque de temporada: “Otros nos han seguido”.#YAS pic.twitter.com/Cy9zgv13VQ — Algo Pasa TV Oficial (@Algopasatv) August 26, 2024

Pero ha sido cuando le han preguntado por su precipitado regreso en agosto, en lugar de en septiembre, cuando Sonsoles Ónega ha aprovechado para lanzar una pulla a su rival. «Es algo que decidimos antes de irnos porque ya sabíamos que íbamos a tres horas y queríamos tener una semana de rodaje para probar los nuevos espacios del plató. Y ha surgido así», comenzaba explicando los motivos de su decisión.

«Luego otros nos han seguido, por lo tanto, fenomenal», añadía finalmente, haciendo referencia al cambio de planes de Ana Rosa Quintana para coincidir con ‘Y ahora Sonsoles’ y perpetuar la ardua lucha por los espectadores, que, a grandes rasgos tiene un claro vencedor. Aunque habrá que esperar al inicio del curso para comprobar si la audiencia continúa fiel a Sonsoles o hay esperanzas de vida para el magacín de Telecinco.

Sobre ‘Ni que fuéramos’: «Los seguimos con mucha atención»

Sonsoles Ónega también sorprendió pronunciándose de nuevo sobre ‘Ni que fuéramos’, que regresará a Quickie y TEN una semana más tarde, sumándose a su lista de competidores. «Es un programa que está en nuestra franja, que seguimos con mucha atención. Porque buena parte del equipo que trabaja con nosotros viene de Telecinco», aseveraba la periodista.

«Yo misma he trabajado con todos los compañeros que hacen ‘Ni que fuéramos’, con lo cual los seguimos de cerca», insistía la conductora de ‘Y ahora Sonsoles’, que justo en ese momento preguntaba por el regreso del magacín para dedicarles unas palabras de apoyo. «¡El 2 les estaremos viendo!», terminó señalando Ónega.