Alfonso Egea se corona en ‘Vamos a ver’ con este discurso antiracista que es motivo de aplauso

La jornada informativa de la mañana del jueves ha estado marcada por el heroico gesto acontecido en Alicante. Un obrero brasileño salvaba a un menor de precipitarse desde un balcón a gran altura, y ‘Vamos a ver’ no tardaba en hablar con el gran protagonista. Fue ahí cuando Alfonso Egea aprovechó para mandar un claro mensaje contra la xenofobia y aquellos que difunden discursos de odio.

Tras varios minutos de tensión generalizados en distintos espacios de televisión durante la mañana, Felipe David Souza, el héroe de esta historia, salvaba al niño de 7 años colgado de un balcón de Alicante. Poco después de su gran acto, el matinal de Telecinco conectaba con él para felicitarlo por su muestra de valentía.

El joven brasileño no dudó en caminar por el alféizar de la elevada fachada para rescatar al menor en apuros, que se había subido a la barandilla del balcón. «¿Cuando tu madre vio el vídeo que te dijo?», preguntó Alfonso Egea asombrado ante la determinación del protagonista, que además es padre. «Estaba a punto, no tenía mucho tiempo, tenía que pensar rápido y tomar la decisión correcta», comenzó explicando Felipe.

Alfonso Egea carga contra la xenofobia: «Nuestro sistema debería ser muy agradecido»

«Dices que todos los padres harían lo mismo pero el que estaba en el balcón eras tú. El que se jugó el pellejo eras tú, no todos los padres en general», insistió el presentador antes de repasar el tenso momento del rescate con el entrevistado. «Lo haría 20 y 50 veces si hiciese falta. En el momento, tienes segundos para tomar la decisión correcta. Era un peligro, analicé la situación y vi que era posible llegar hasta el niño. No sabía el tiempo que tenía, no podía ir rápido ni despacio. Gracias a Dios, todo salió bien», sentenció el joven.

Alfonso Egea en ‘Vamos a ver’

Mientras el héroe de la mañana aseguraba que «cualquiera lo hubiera hecho», Alfonso Egea no salía de su asombro ante lo acontecido. «Nuestro sistema debería ser muy reactivo y agradecido a estas situaciones», comenzó sentenciando el periodista de Telecinco después de que el joven asegurase que, pese a llevar residiendo en España desde 2015 con trabajo, aún no ha obtenido la residencia oficial en el país.

Desde plató algún colaborador llegó a sugerir que, dado su enorme gesto, podría incluso «pedir la nacionalidad» tras prestar «un servicio a la sociedad relevante». Fue ahí cuando el conductor de ‘Vamos a ver’ aprovechó para lanzar su alegato contra los que siguen fomentando los discursos de odio y la xenofobia aún arraigada en nuestra sociedad.

«El que estaba en ese balcón fuiste tú»

«En estos tiempos tan difíciles, en los que se lee de todo y se oye de todo, yo quiero enfatizar que una persona, que ha venido de otro país, que está trabajando para sacarse adelante a sí mismo, a su familia, para labrarse un futuro y que pretende formar parte de nuestra sociedad, ha llevado a cabo un acto de heroicidad salvándole la vida a un niño«, sentenció alto y claro Alfonso Egea desde plató.

Con un Felipe algo abrumado por todos los halagos, el periodista no se detuvo en su firme alegato. «Da igual de donde venga uno, da igual a qué se dedique uno, cuando alguien ve en peligro a un niño, ahí es donde sale lo que uno lleva dentro. Yo sé que tú eres un chico muy humilde y dirías que lo haría cualquiera. Créeme que no, porque el que estaba en ese balcón fuiste tú. Si no, a lo mejor la historia hubiera sido diferente… Más Felipes», terminó señalando el comunicador.