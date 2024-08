Alejandro Nieto se mete en el fango con lo que publica ante el cisma de Maite Galdeano y Kiko Jiménez

Alejandro Nieto ha sido el único en meterse de lleno en el conflicto entre Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Sofía Suescun. Era la primera la que, el pasado miércoles por la noche, anunciaba a través de Instagram que su hija la había echado de casa, inducida por su pareja, contra la que cargaba con durísimas acusaciones.

La madre de Sofía Suescun tildaba al novio de su hija de «manipulador, un terrorista emocional, envidioso y un chantajista emocional. En definitiva, un ser. Lo único que quiere es su beneficio, eso tiene un nombre, eso es él. Ha venido repitiendo patrones de hacer llorar a mi hija durante cinco años para que corra detrás de su culo y se posicione con él, ¡qué pena!, porque esto con un psicólogo a mi hija… está destruida, anulada y no se deja ayudar por mí», lamentaba.

Ante la gravedad de las palabras de Maite Galdeano, su hija se vio en la obligación de emitir un comunicado para explicar la situación. «Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado los límites», aseguraba Sofía Suescun.

Además, dejaba claro que «todas las barbaridades que se está diciendo son absolutamente falsas. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte. Necesito tiempo para gestionar esta situación, pero hay algo que tengo muy claro, y es que ante todo voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad».

Alejandro Nieto carga contra Kiko Jiménez

Por su parte, Kiko Jiménez se pronunciaba al respecto en ‘Fiesta’, el programa de Telecinco en el que colabora. Allí ratificó las palabras de su novia de que su suegra no estaba bien, y provocó el monumental enfado, además de la propia Maite Galdeano, de Alejandro Nieto, quien aprovechó la ocasión para echar más leña al fuego.

El segundo clasificado de ‘Supervivientes All Stars’, y enemigo público número uno de Kiko Jiménez, llegó incluso a lanzarle una amenaza. «El cobarde este poco hombre sí que se sienta para monetizar todo entorno a mujeres que es de lo que vive de sacar los trapos sucios de todos sus seres más cercanos que se vende por cualquier cosa!!! Así eres tú y así soy yo y cuando quieras me llamas por teléfono o quedamos en persona y te cuento cuatro cosas campeón y sin cobrar», escribió Alejandro Nieto en Instagram.