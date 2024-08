Sofía Suescun lanza un comunicado tras las acusaciones de Maite Galdeano y pide ayuda urgente

Esta pasada madrugada Maite Galdeano dinamitaba la relación con su hija, Sofía Suescun, y el novio de esta, Kiko Jiménez. La navarra acusaba a la pareja de haberla echado de casa tras una fuerte discusión. Apenas unas horas después de las gravísimas acusaciones de su madre contra su novio, la influencer ha roto su silencio.

A través de un comunicado compartido en su perfil de Instagram, Sofía Suescun ha contado la pesadilla que vive desde hace años por culpa de su progenitora. «Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo», comienza diciendo. De esta forma reconoce por primera vez la relación tóxica que mantenía con su madre.

«No sé ni por donde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento muy desagradables por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites», asegura Sofía Suescun quien cuenta que, el mes que ha permanecido en Honduras ha sido un regalo por permitirla alejarla de la «gran pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa».

Sofía Suescun reconoce que su madre necesita «ayuda urgente»

La influencer no duda en posicionarse del lado de su pareja ante las «barbaridades» que ha dicho su madre sobre é. «Ni falta hace decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente FALSAS. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente pero por más que lo he intentando siempre me encuentro con una negativa por su parte», asegura la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’.

«Necesito tiempo para gestionar esta situacion pero hay algo que tengo muy claro y es que ante todo voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad. Espero que me entendáis», concluye Sofía Suescun. De esta forma, la joven da por rota la relación con su madre.