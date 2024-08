Sofía Suescun airea una traición de Tania a Alejandro Nieto con Kiko Jiménez fuera de ‘Supervivientes’

Sofía Suescun ha sido una de las principales protagonistas del debate final de ‘Supervivientes All Stars‘. Además de los diferentes enfrentamientos que ha tenido con Adara Molinero o Marta Peñate, la joven ha deslucido la reaparición de Alejandro Nieto al que le ha advertido por la actitud de su pareja, Tania Medina. Todo ha comenzado después de que Alejandro Nieto mencionase su relación con Tania Medina: «Es que Tania me ama».

En ese momento, Sofía Suescun ha soltado el bombazo: «Bueno, lo de que te ama no sé yo porque los cuatro días que han estado en Honduras los familiares, Kiko me ha dicho que estaba empezando ya a sentirse demasiado.. Que Tania empezó a tirarle la caña y tuvo que pararle en seco porque se estaba equivocando«. De igual manera, Sofía Suescun ha asegurado no haberlo querido contar: «No lo quería decir porque cada uno es como es. Puede ser que Tania sea muy simpática o más de la cuenta». «Lo es», ha enfatizado Alejandro Nieto.

Ante ello, Sofía Suescun ha seguido diciendo: «A la vista está. No lo quería decir, pero tú ya te has pasado con el temita este de Bosco y de mí. Te has pasado y si hablamos, hablamos todo y lo contamos todo que yo por respeto no lo he dicho… Cuando me lo contó Kiko le dije que a lo mejor había sido percepción tuya, que no vamos ahora a enmierdar un momento bonito donde la tía ha venido a ver a su novio y me dijo «si ha estado así conmigo no me quiero imaginar como ha sido durante todo el concurso«».

Lejos de quedarse callada, Sofía Suescun ha reafirmado su postura: «No me quiero imaginar cómo ha sido un mes y medio fuera. Ya lo sabemos, no es algo nuevo que nos sorprendería a todos, ya sabemos como es«. Alejandro Nieto tampoco se ha quedado callado: «Tú no eres la más indicada porque si nos ponemos a hablar del pasado te digo que tienes un currículum guay».

«Pero lo digo, lo cuento libremente, abiertamente», se ha excusado Sofá Suescun. Frente a estos ataques Alejandro Nieto no ha dudado en defender su posición: «Habla de mí, ¿he hecho algo que haya podido perjudicar a mi relación? ¿He sido infiel o algo de ese estilo? No, ¿verdad? Pues no tengo nada más que hablar. La culpa no es mía».

Alejandro Nieto deja entrever la posible infidelidad de Kiko Jiménez

En la misma línea Alejandro Nieto no ha tenido reparo en sacar a la luz el comportamiento de Kiko Jiménez: «Ten cuidado con Kiko y las hondureñas que también nos enteramos de cositas. ¿Qué estaba haciendo hasta las siete de la mañana bailando? Que yo también me entero de cositas… Anda, que te quieres marcar un gol y voy a ser España en la Eurocopa». «Las volvió locas a todas, pero es que a tu novia la volvió más loca de la cuenta por lo visto. Ese es el problema», le ha vuelto a recordar Suescun. Finalmente, Alejandro Nieto ha concluido soltando: «A lo mejor era tu novio el que la metía la caña».

VAYA REPASO LE HA DADO ALEJANDRO A SOFÍA POR QUERER PASARSE DE LISTA SIN DESPEINARSE, SIEMPRE HABRÁ CLASE DE GENTE Y GENTE CON CLASE, BRAVO POR NO HABERTE CALLADO Y HABERLA DEJADO EN EVIDENCIA, POR SUCIOS Y MALOS QUE SON, ESTAMOS CONTIGO. #SVAllStarsDebateFinal #ContigoSalvaje pic.twitter.com/vHUYPBCmkJ — S O N I A 🤎🎣🦖🤍❣️ (@SrtaGuada_) August 1, 2024

«¡Hasta aquí!»: Sandra Barneda llega a su límite en ‘Supervivientes’

Los posibles cuernos de Tania Medina a Alejandro Nieto ha sido un tema que ha generado un nuevo enfrentamiento en plató. En esta ocasión la presentadora ha tenido que saltar para poner orden y es que el plató se ha revolucionado después de que Marta Peñate entrara al plató y Sandra Barneda le haya afeado no haber saludado a Sofía Suescun.

Ante ello, Marta Peñate ha explicado el motivo: «Estaré colgada, tendré mis altibajos, pero soy amiga de mis amigos. A mí ella me ha hecho daño y le ha hecho daño a cada uno de mis amigos y acabo de llegar y he visto a Tania con un ataque de ansiedad por su culpa. Eres la concursante más mala que he visto en los últimos años«.

«Pero si eres tú la primera que le decía que le ponía los cuernos», le ha arreado Sofía Suescun. «Antes de hablar de Alejandro de nadie mira lo que hizo tu novio con Estela Grande en ‘Gran Hermano’ bonita, que casi te llevas los cuernos», le ha recordado Marta Peñate ante lo que Alejandro ha vuelto a soltarle: «Por ahí no… De mí no hables ni de cuernos ni de nada, por favor te lo pido».

En medio de esa disputa, Sandra Barneda ha intervenido para frenar en seco cualquier ataque: «Os voy a pedir que seamos un poco adultos. Estamos en un plató de televisión y el llegar hasta aquí. El resto fuera, aquí ya habéis tenido suficiente porque os he consentido muchas faltas de respeto mutuas que creo que sobran y que creo que no tendríais que haber realizado. Sois libres, pero hasta aquí. La arrabalera, fuera«.