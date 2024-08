Alba Carrillo acusa a Ana Rosa de «machismo encarnizado» y larga algo imperdonable para ella

Si algo caracteriza a Alba Carrillo, es el hecho de no morderse la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre diversos temas. Y lo ha vuelto a hacer al cargar sin piedad contra Ana Rosa Quintana en una entrevista concedida a ‘El Mundo’, donde, entre otras lindezas, la tacha de «machista» y «cínica».

Especialmente molesta se muestra Alba Carrillo por la postura adoptada por la presentadora ante la polémica con Jorge Pérez. Cabe recordar que ambos fueron grabados en actitud muy cómplice en una fiesta de Unicorn, la productora de Ana Rosa. Un tema que explotó hasta la saciedad ‘El programa de AR’, el programa en el que, por aquel entonces, colaboraban tanto Alba como Jorge.

Según la modelo, la polémica fue «creada» y la dejó a ella como la villana de la historia, pese a que en ese momento estaba soltera, mientras que el ex guardia civil estaba casado y era padre de 3 hijos. «Ana Rosa no ha sido ninguna decepción porque nunca confié en ella, más allá de que era mi jefa y me pagaba. Le tenía respeto porque no conocía lo que era capaz de hacer. Con el tema de Jorge Pérez hizo alarde de un machismo encarnizado y un cinismo editorial fuera de todo control», asegura en ‘El Mundo’.

Alba Carrillo: «La etiqueta de puta es difícil quitármela»

«Tú no puedes ser la productora, el brazo ejecutor y la que explota el tema, pero luego quedar bien ante los telespectadores, decir que esto no tendría que haber salido nunca y que en la próxima cena vas a vetar los móviles. Si hubiera querido, ella podría haber censurado ese tema y nunca se hubiera sabido», asegura la colaboradora.

Alba Carrillo cree que Ana Rosa tenía el poder suficiente para detener la polémica antes de que se hiciera pública: «Yo lo que quiero es igualdad. Pero, nada, me lie con un casado, a mí me despidieron y el infiel ahí sigue colaborando y cobrando». La actual colaboradora de ‘D Corazón’ lamenta que la etiqueta de «puta» que se le ha impuesto es difícil de quitar, pero ella está decidida a seguir adelante.

Pero la exconcursante de ‘Bake Off’ va mucho más allá y critica que el «machismo de la robamaridos y la golf» vendía mucho más que protegerla a ella. «Ella (Ana Rosa) sabe muy bien qué cosas elige para su programa y a qué amigos y familiares protege escondiendo vídeos y temas. Si eres liberal, tienes que serlo con todo el mundo, y si quieres mostrar la parte trasera del teatro, que sea para todos también», critica.

Alba Carrillo considera que «todavía hay censura para las mujeres y cuesta muy caro ser libre en relación a un hombre. Ahí está Jorge Pérez en la isla con Mediaset y yo, como fui la manzana de la tentación, a la calle. Esa etiqueta de puta ya va a ser muy difícil quitármela, pero hay que seguir. Sé que no lo soy y, a estas alturas de la vida, ya me da un poco igual».