El indirecto dardo de Alba Carrillo a Mediaset tras su despido y su miedo a trabajar en TVE

Nagore Robles recibió a Alba Carrillo en el último episodio de su podcast ‘La casa de mi vecina’, y los titulares no se han hecho esperar. La modelo ha reflexionado con su antigua compañera de plató sobre el mundo de la televisión y la importancia de tener carácter. A su vez, se ha sincerado sobre su nueva etapa en TVE, desvelando el gran miedo que llegó a tener en la cadena pública.

Con el tema principal de «lo políticamente incorrecto», Nagore Robles recibió a la ex de Feliciano López en su podcast de Podimo para mojarse sin filtros sobre cómo es el mundo de la televisión. «Nosotras vamos con la verdad por delante y nos llevamos a quien sea, pero hay cosas y hay actitudes que la gente no espera», comenzaba señalando la presentadora.

Alba Carrillo: «Como no tengas un poco de carácter te comen»

Sobre su temperamento, y las mujeres con carácter en los programas, Alba Carrillo ha insistido en lo importante que es imponerse en un ambiente como ese. «En la televisión pasa mucho esto de: ‘Qué desagradecida’. Yo he venido a mi curro, he hecho un servicio, tú me has dado una nómina o lo que sea, y me voy a mi casa», asegura la televisiva en su conversación con Nagore.

«No te tengo que agradecer nada. Y como no tengas un poco de carácter… Con carácter se te comen, imagínate sin carácter. Yo me comeré lo que me haga falta, pero porque yo quiera, no porque me obliguen», continuaba señalando la colaboradora de ‘D Corazón’ antes de pronunciarse sobre su nueva etapa en distintos formatos de TVE.

🥵 Alba Carrillo y el miedo a la pluralidad pic.twitter.com/htl3f1Mmf3 — Podimo Spain (@PodimoSpain) August 12, 2024

Tras su polémica salida de Telecinco, con demanda por despido contra Ana Rosa Quintana incluida, Alba Carrillo asegura estar más que feliz en la cadena pública. Aún así, hace un año tuvo sus dudas sobre su estancia en La 1. «Yo tenía un presentimiento que dependiendo del gobierno que saliera, yo iba a volver a la tele o no. Por eso apoyé a que todo el mundo fuera a votar y ahora opino más públicamente de política», explicó la modelo.

«En mi vida televisiva poco he dicho»

Y si bien no solía pronunciarse sobre política en los platós, la tertuliana no tenía ningún tipo de filtro en sus intervenciones, y a día de hoy no parece arrepentirse. «En mi vida televisiva poco he dicho. A lo mejor he perdido los nervios, y cuando te estrujan y estás en un momento complicado, no es la mejor manera. Pero tendría que haber dicho más cosas de manera más contundente», confesó la ex de Fonsi Nieto, que también aprovechó para mojarse sobre la politización del entretenimiento en televisión.

«No sé porqué se ha politizado tanto el entretenimiento. Deberíamos defender la libertad incluso para los que opinan diferente a nosotros. Las cosas tan endogámicas sólo pueden traer falta de libertades de cualquier tipo. No se puede tener miedo a la pluralidad porque lo único que hace es enriquecer«, sentenciaba Alba Carrillo respecto a la falta de libertad de expresión en la pequeña pantalla, lanzando un posible recado a Mediaset.