Nagore Robles, directa a la yugular de Jordi González señalando su lado oscuro: «Trataba mal»

Nagore Robles ha sorprendido en su visita al podcast ‘Malas personas’ al confesar su verdadera relación con Jordi González. La colaboradora de Mediaset reveló en el espacio de Victoria Martín cómo es realmente trabajar con el presentador. Así llegó a asegurar que el antiguo rostro de varios programas de Telecinco «ridiculizaba a la gente» y «trataba muy mal» a todos sus compañeros de plató.

Desde su salto a la fama en ‘Gran Hermano’ hace más de diez años, la influencer vasca ha estado muy presente en el universo de Telecinco a través de distintos formatos. Es por eso que la presentadora del podcast tenía muy clara una de sus principales preguntas. «¿Qué es lo más heavy que has visto tú en la tele?», preguntó la anfitriona en busca de una anécdota impactante.

Nagore Robles sobre Jordi González: «Se va derritiendo como una cera vieja»

Sin embargo, Nagore Robles aprovechó para destapar el ambiente de trabajo que se respiraba hace unos años con algunos rostros de Mediaset. «Había un presentador que trataba súper mal a la gente, que se mofaba y ridiculizaba», comenzó explicando la vasca, sin dar ningún nombre. Fue ahí cuando reveló algunas de las excentricidades a las que estaban sometidos todos los presentes cuando coincidían con dicho comunicador.

«Que la temperatura del plató tenía que estar a menos de ocho grados, todos con mocos colgando como dos cebolletas… porque llegaba un punto que, claro, nos poníamos abrigos y nos decía que no nos los pusiéramos», reveló la invitada entre risas de la presentadora, que no daba crédito al relato de la televisiva. «Todo porque está persona no podía sudar», insistió Nagore.

Y aunque no dijo explícitamente que se refería a Jordi González, siempre han circulado rumores sobre la exigencia del presentador sobre mantener una temperatura baja en los platós donde graba. «Se va derritiendo como una cera vieja y deja todo el charco. Pero me da igual, el resto estábamos enfermando», terminó señalando Nagore Robles.

También cabe destacar que, a lo largo de los años, el presentador de ‘D Corazón’ y ganadora de ‘Acorralados’ han coincidido en numerosos espacios de la cadena donde ella ha participado como colaboradora. Por lo que no sería de extrañar que esta anécdota perteneciese a una de las emisiones de un debate de ‘Gran Hermano VIP’ u otro formato de la casa.