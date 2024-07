Se destapa por sorpresa el flirteo de Suso Álvarez con esta conocida ganadora de ‘Gran Hermano’

Tras unas semanas en las que un posible romance entre Suso Álvarez y Marieta comenzó a resonar por los platós de Telecinco, el televisivo se ha sincerado. Este lunes, durante la gala de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el antiguo concursante de ‘Gran Hermano’ acabó confesando a la audiencia su historia de amor con Bea Retamal. Una drástica decisión que llegó después de que la valenciana confesase que se está enamorando de él.

Tras varias semanas conviviendo con Julen de la Guerra, Beatriz Retamal ha abandonado la casa del reality de Mitele Plus, y a su salida han quedado algunos vídeos dignos de comentar en plató. En concreto, Cristina Boscá no tardó en preguntar a la ganadora de ‘GH 17’ por un clip en el que confesaba estar enamorándose de una persona misteriosa.

Algo nerviosa, la experta en realities comenzó a reírse cuando tenía que contestar delante de sus compañeros, pero para sorpresa de todos, Suso Álvarez la interrumpió para dar un paso al frente. «¿Puedo decir algo?… El chico misterioso del que habla creo que soy yo», confesó el colaborador de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ formando un enorme revuelo en plató mientras la concursante se tapaba el rostro.

uso Álvarez confirma su aventura con Bea Retamal: «¿Te estás enamorando de mí?»

«Yo no me siento cómodo hablando de mis intimidades… No ha dicho nada malo de mí, así que no estoy enfadado contigo. Si que es cierto que yo no lo hubiese hecho, pero creo que Bea es inocente», comenzó explicando Suso sobre todos los detalles de su relación secreta que había compartido durante su estancia en la casa. Es por eso que el catalán quiso aclarar la situación a la audiencia.

Fue entonces cuando se dirigió a ella algo más serio por la inesperada confesión de sus sentimientos tan profundos. «Lo que no sabía es… ¿Te estás enamorando de mí?», preguntó algo asustado Suso Álvarez. «No, no, no. Sé que estoy muy a gusto contigo, me das mucha paz y al final si seguía viéndote pues podría…», confesó la de Valencia mientras el televisivo escuchaba con el gesto algo más serio de lo normal.

«¡Qué suerte tienen algunas!», comentó Marieta desde el otro extremo del plató entre risas y mucho revuelo en el público. «Creo que tu querías que lo supiésemos todos», espetó Alejandra Rubio algo más crítica con la concursante, ante lo que Bea se quiso defender. «Yo vengo aquí, todos los días me están intentando hacer una cosa con Julen…», señaló la televisiva antes de dejar claro que no pensaba airear sus intimidades en el plató.

«No quiero seguir quedando»

Mientras los colaboradores se enzarzaban en una discusión con Bea por el momento elegido para airear su historia con el colaborador, Suso Álvarez lanzó una advertencia. «A ver, por alusiones, yo para esconderme soy muy bueno. A mi no se me pilla nunca», bromeó el televisivo antes de pronunciarse sobre el tiempo que lleva viéndose con la valenciana en un contexto romántico.

«Creo que Bea lo ha contado bien, nos hemos visto tres veces. Pasaban meses y quedábamos. Lo que yo no sabía es que ella tenía más sentimientos», comentó el colaborador antes de que la concursante corriese a justificarse de nuevo sobre su declaración de amor. «No, sentimiento no. Que podía llegar a eso porque me cuesta mucho mantener relaciones con la gente, manteníamos contacto y me he sentido muy a gusto», aclaró la televisiva antes de que Suso revelase que por el momento prefiere quedar como amigos y «no seguir quedando».