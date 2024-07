Marieta causa revuelo con su inesperado flirteo con este famoso colaborador de Telecinco

Poco después de finalizar su paso por ‘Supervivientes 2024’, Marieta se ha estrenado como colaboradora en ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Y la participante de ‘La Isla de las Tentaciones’ no ha tardado en desplegar sus encantos en el plató del reality de Mitele plus. Y es que todo apunta a que este podría ser el comienzo de una nueva historia de amor entre la televisiva y uno de sus compañeros de programa.

Cristina Boscá, presentadora de este nuevo reality, preguntaba en la última emisión a su elenco de colaboradores a quién elegirían cómo compañero de piso de entre los presentes. Cuando llegó su turno, la ex concursante de ‘Supervivientes’ comenzó a bromear sobre su relación con Álex, uno de los habitantes del ‘pisito’.

Romance a la vista entre Marieta y Suso Álvarez

Entre broma y broma, Suso Álvarez, que también colabora en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, se atrevió a preguntar a Marieta si tras su vuelta de Honduras vive sola. «Vivo sola», afirmó entonces la joven, explicando que se ha mudado recientemente a Madrid antes de que el televisivo la interrumpiese. «Es una pregunta muy importante que siempre hay que hacer», añadió el colaborador.

Marieta y Suso Álvarez en ‘Los vecinos de la casa de al lado’

«¿Me quieres ayudar con las cajas? Yo con Suso necesitaría una casa entera», comenzó a bromear la televisiva antes de que el catalán llevase el coqueteo entre ambos a otro nivel. «Marieta, hacía mucho tiempo que una mujer no me decía algo así…», insinuó Suso subiendo el tono de la conversación hasta que la ex de Álex de Girona se lanzó a la piscina.

«Yo te invito a mi casa si quieres«, propuso Marieta mientras ambos revolucionaban el plató del programa con sus insinuaciones. Y aunque por el momento las negociaciones se quedaron ahí, todo apunta a que hay romance a la vista en el plató de ‘Los vecinos de la casa de al lado’.