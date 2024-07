Alba Carrillo desmonta la cara real de Marta Peñate en ‘Supervivientes’ por lo sucedido sin cámaras

No es concursante ni está presente en ningún programa de Mediaset, pero Alba Carrillo se ha convertido en protagonista involuntaria durante ‘Supervivientes All Stars’. Todo por la participación de Jorge Pérez y que volviera a recordarse su infidelidad con la colaboradora de ‘D Corazón’ en TVE.

Todo fue a raíz de la discusión que tuvo con Sofía Suescun y de que la concursante le soltara que él no era el más idoneo para hablar de lo que es caer en una tentación porque él ya había caído. Aunque Sofía no la nombró todos sabían que se refería a lo que pasó entre Jorge y Alba Carrillo durante la fiesta de navidad de Unicorn Content.

A partir de ahí, los colaboradores de Telecinco volvieron a hablar de lo sucedido entre Jorge Pérez y Alba Carrillo. Lo que derivó en que ella dijera ‘basta’ en sus redes pidiendo que la dejaran en paz y que no quería saber nada de Mediaset.

Ahora, Alba Carrillo no se ha podido quedar callada y ha querido destapar a Marta Peñate tras ver la actitud que la canaria está teniendo con el ex-guardia civil en Honduras. Y es que la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y ‘GH VIP 7’ cuenta que Peñate fue muy crítica con Jorge Pérez.

«Lo de Marta es tremendo con la de barbaridades que me ha dicho a mí de Jorge Pérez en el coche de producción», escribe la hija de Lucía Pariente en Instagram. «Va de sincera pero de eso no tiene nada», sentencia sobre una de las favoritas para ganar ‘Supervivientes All Stars’.

Finalmente, Alba Carrillo acusa a Marta Peñate de tener enchufe en ‘Supervivientes’ al ser producto que ha colaborado y trabajado con la productora del reality tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’ con quien fuera su ex, Lester.