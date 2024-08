Jorge Pérez impugna la victoria de Marta Peñate y eleva una queja a ‘Supervivientes’: «Es una realidad»

Jorge Pérez se ha sumado a la larga lista de concursantes de ‘Supervivientes’ que desvelan lo que ocurre detrás de cámaras tras su paso por la isla. Semanas después de la gran final, el guardia civil ha querido sincerarse son sus seguidores sobre su experiencia en la edición de leyendas. A su vez, ha aprovechado para lanzar una contundente queja a la organización sobre las pruebas de líder a las que se han enfrentado.

Si bien en 2020 logró hacerse con el oro en Honduras, el televisivo no corrió la misma suerte en esta primera edición de ‘Supervivientes All Stars’. Pérez vivió una agridulce despedida de la isla en esta última entrega, regresando a España con el cuarto puesto de una de las ediciones más exigentes de la historia del reality. Ahora, desde casa, el televisivo ha querido sincerarse sobre su segunda experiencia en el programa de Telecinco.

Jorge Pérez sobre las trampas de ‘Supervivientes’: «Sí hay una realidad»

Tras abrir una ronda de preguntas en sus historias de Instagram, Jorge Pérez procedía a contar su verdad intentando ser «lo más transparente que pueda» sobre lo que realmente ocurre en la isla. Y el guardia civil no dudó en sacar a relucir las desventajas que han existido entre concursantes en algunos de los desafíos físicos de esta edición. «No quiero hacer una crítica, pero sí hay una realidad», comenzó señalando.

Fue ahí cuando destapó su principal queja sobre los juegos de líder, en los que los concursantes han tenido que, en la mayoría de las ocasiones, permanecer colgados durante largos períodos de tiempo. «Todos los juegos de líder eran colgados. Absolutamente todos, y claro, una persona que pesa como yo que pesa 100 kilos… al final la gravedad hace su trabajo», espetó Pérez sobre la repetida dinámica en el formato a lo largo de esta entrega de «leyendas».

Jorge Pérez insistió en que este tipo de pruebas terminaban por beneficiar a los concursantes con menor peso, algo que a la larga acabó perjudicándole en su concurso, quedando en segundo lugar en varias ocasiones. Una dinámica que desde luego sirvió de impulso para otros supervivientes como Sofía Suescun, que finalizó el concurso con impecables resultados en este tipo de desafíos.

«Bastante es que estaba colgado más de 10 minutos»

«El resultado es el que es. He estado tres semanas siendo segundo en el juego de líder. Más no puedo pedir, bastante es que estaba colgado más de 10 minutos. Todo independientemente de que hubiera otros juegos que no se me dieron bien. El equilibrio no es mi fuerte pero no hubo ni un solo ejercicio o prueba que me haya beneficiado para poder ganarla y es una realidad», sentenció el cuarto finalista de la edición.

Ante los rumores de que los concursantes reciben comida detrás de cámaras por parte del equipo, Jorge Pérez se pronunció de forma tajante. «Se pasa mucha hambre», insistió Pérez. «En mi edición de 2020 perdí 18 kilos, las imágenes hablan por sí solas. Es una realidad y una imagen en la que apareces desnutrido. Tienes el arroz de dotación y este año tampoco lo tuvimos, los cocos y el pescado. Y a veces alguna almendra y fin», añadió respecto a unas restricciones por las que ha salido en esta ocasión con 8 kilos menos.

Jorge Pérez desvela a su favorito de ‘Supervivientes All Stars’

El ex concursante también se pronuncia sobre las discusiones de esta edición que tilda de «agotadoras»: «Sobre todo las que surgen en palapa porque son las que han pasado en la playa y que después han pasado muchas horas. El espacio es muy reducido y cuando se liman asperezas se vuelven a tocar esos temas. Nos dicen que comentemos los vídeos aunque nos hayamos arreglado porque si no la gente se perdería con lo que ven. Pero estar en medio de dos personas que discuten, en esa energía, es agotador«.

Por último, se moja respecto a la victoria de Marta Peñate en el concurso, quien no era realmente su favorita para ganar. «Marta es una justa merecedora de ganar, pero quién creo que es el mejor… Alejandro Nieto», empieza señalando. «Con esto no quiero decir que no sea justa ganadora Marta, porque esto al final es un reality show y si sumamos supervivencia y reality, pues indudablemente Marta es una justa merecedora de ganar», sentencia.