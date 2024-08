Sofía Suescun desvela impresionada cuántos kilos ha perdido tras ‘Supervivientes All Stars’

Sofía Suescun ha reaparecido en sus redes sociales tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’, y ha desvelado a sus seguidores el número de kilos que ha perdido en las cuatro semanas de concurso. La influencer suele llevar una vida muy saludable en la que no falta el deporte, por lo que ha confesado cómo le ha afectado la vuelta a Honduras.

Según ha explicado ella misma, Sofía Suescun ha perdido unos cuatro kilos, uno por semana de concurso, lo que la ha dejado muy sorprendida. «¡Wow! No os lo había dicho, pero he perdido 4 kilos», ha escrito la tercera finalista en sus redes sociales. Además, reconoce que no ha tenido problemas a la hora de volver a la rutina, así como tampoco secuelas psicológicas, como la ansiedad por la comida.

«Estoy contenta porque no tengo ansiedad por guarrerías y estoy deseando volver a mi vida healthy», explica en su perfil de Instagram donde también da buena cuenta de las deliciosas recetas que le prepara su chico, Kiko Jiménez. Su primera compra tras regresar a casa fue a una frutería, donde adquirió las mejores frutas y verduras de la temporada.

Sofía Suescun vuelve a la vida healthy

Y es que no quiere perder los buenos hábitos, por lo que no ha tardado en retomarlos. «Las ensaladas que me prepara mi cari», presumía orgullosa Sofía Suescun quien también ha retomado su plan de entrenamiento. Según reconoce, ella esperaba estar un poco más flojita de lo normal, pero todo lo contrario: «Pensé que estaría un poco más flojita, pero no»

Ahora mismo su principal objetivo es recuperar el músculo que ha perdido durante este último mes. «Mañana si queréis os grabo un entreno tranquilito, por si alguien se anima a empezar conmigo», comentaba a sus seguidores de Instagram. Además, también compartía para todos ellos una fotografía en bikini donde se nota más su delgadez, que le ha afectado especialmente a la zona del pecho y a su abdomen.