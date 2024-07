Santi Acosta: «En ‘De Viernes’ preguntamos con respeto porque es otra forma de hacer corazón»

‘¡De Viernes!’ es el formato de estreno de mayor éxito de Telecinco en prime time de la temporada televisiva 2023/2024. El programa de corazón y crónica social ha conseguido en junio un 12,2% y 970.000 espectadores de media. Estas cifras suponen el récord histórico en 2024 y se ha ido recortando poco a poco su distancia con su principal competidor, ‘Tu cara me suena’.

En lo que va de temporada, consigue un 11,2% y 946.000 espectadores de media, lo que supone el mejor lanzamiento de la cadena en el horario estelar de la temporada. Con el dato logrado en junio, ‘¡De Viernes!’ ha firmado también su segundo mejor mes histórico solo por detrás de diciembre (13%) y supera en un punto a la audiencia de ‘Sálvame Deluxe’ en junio de 2023.

Producido por Producciones Mandarina, este programa no para en verano y ya prepara nuevas entregas con entrevistas exclusivas a los personajes más relevantes de la crónica social. Todo ello gracias a los colaboradores Ángela Portero, Antonio Montero, José Antonio León y Patricia Pérez, a los que se suma Terelu Campos.

El programa seguirá así reuniendo a los invitados de máxima actualidad, como ya hiciera con Ángel Cristo JR, Joana Sanz, Ana Obregón, Sofía Mazagatos, Carlos Costanzia, Carmen Borrego, Darlin Arrieta, Francisco Rivera, Julian Contreras Jr., Isa Pantoja, Gabriela Guillén, Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, ‘Colate’ Vallejo-Nágera, Al Bano, Maite Zaldívar y Arantxa del Sol, entre muchos otros.

De todo ello hemos querido hablar con el presentador del formato, Santi Acosta, que volvía a Telecinco después de haber triunfado en la década de los 2000 con ‘Salsa Rosa’ y otros programas. Ahora, el conductor del programa hace balance de su primera temporada al frente del programa de corazón más exitoso de la televisión.

Santi, ¿cómo ha sido esta temporada de ‘De Viernes’ para ti?

SANTI – Pues ha sido una temporada maravillosa. Primero, porque ha sido un privilegio ponerle cara, junto con Beatriz Archidona, a un programa que hace un equipo fantástico, que dirige Julia. ¿Sabes cuándo te dejan a ti la mejor parte? ¿Sabes? Te hacen un regalito así precioso, y te lo dan a ti para que lo enseñes. Ese es nuestro trabajo, que es súper chulo.

En el último mes habéis conseguido la mejor media del año. ¿Cómo lo valoráis?

SANTI – Felices porque es la respuesta a todas las preguntas. Cuando empiezas un programa, te empiezas a preguntar cuál es el tono, cuáles son los invitados, cuál es el ritmo, cuáles son el tipo de vídeos… y vas ajustando y la respuesta a todas nuestras dudas es 12,2%. Dices ‘vale, hemos acertado’. Con lo cual, felices.

Le preguntaba a Bea, ¿firmabas estos datos para la temporada siguiente?

SANTI – Sí, sí, sí. Totalmente. Para la temporada que viene queremos más.

Además, habéis tenido una competencia dura, y aun así habéis aguantado como titanes, y en la última entrega, habéis reducido a la mínima distancia. ¿Confiáis incluso en que podáis seguir creciendo y un sorpasso a ‘TCMS’?

SANTI – Yo creo que sí, que al final el programa se irá asentando, a la gente le irá gustando, nosotros seguiremos acertando más con todos nuestros contenidos, porque nosotros también tenemos que acertar con lo que el público quiere y que sí, claro que sí. Además, queremos estar mucho tiempo. No solo por cobrar, sino también porque nos gusta mucho el programa y nos gusta mucho lo que hacemos y nos lo pasamos muy bien. Si vais al programa y estáis en el plató, veréis que media hora antes de empezar ya estamos bailando. Ya está ahí el animador musical poniendo música y todos bailando. Hay muy buen ambiente. Entonces, da gusto. No nos cuesta trabajar el viernes.

¿Qué tenéis o qué les dais a los invitados para que los de máxima actualidad quieran sentarse ahí con vosotros?

SANTI – Confianza, saber que les vamos a preguntar de todo y todo lo que sea actualidad en sus vidas, pero que se lo vamos a preguntar con respeto, porque esta es otra forma de hacer corazón, porque el corazón ha ido evolucionando desde los años 70, sobre todo aquí en España, ha ido evolucionando y ahora estamos en este momento en el que el espectador lo que quiere y el invitado es un corazón que le permita sentirse a gusto en un plató.

En un momento en el que estamos acostumbrados a un corazón más agitado, sois revolucionarios al bajar el tono y que funcione.

SANTI – Y que funcione. Eso es muy importante porque nos permite acercarnos al personaje y que él o ella estén súper cómodos, nadie les interrumpe, pueden decir todo lo que quieran decir. Luego escogemos las mejores partes, pero están a gusto, y eso también se refleja en las cosas cuando vienen al plató. Yo creo que es un poco de todo y un equipo fantástico.

Terelu Campos es la última incorporación, la gran bomba, ¿no?

SANTI – Terelu es la bomba, es una máquina de hacer televisión, es una máquina de hacer corazón y no os va a dar muchos viernes de gloria.

Tanto tú como Bea estáis en un segundo plano.

SANTI – Mi trabajo como presentador es que el invitado brille y que los colaboradores brillen. Si eso ocurre, es que hemos hecho bien nuestro trabajo como presentadores. No opacar, en ese sentido. Subirlos, hacerlos brillar.

Yo te veía en ‘Salsa Rosa’, en ‘Enemigos íntimos’, llevas muchos años… ¿Hay alguna línea roja que tú, como presentador, en un invitado, no querrías?

SANTI – Muchas. Primero todas las que marcan la ley. Y luego, todas las que marquen el respeto a la persona que tienes enfrente. Yo creo que se puede preguntar absolutamente de todo, pero con cariño. Básicamente, con cariño y con respeto, les puedes preguntar de todo.

Para la siguiente temporada, ¿qué pedirías? Si pudieras pedir un deseo a la dirección.

SANTI – Más viernes.

A ver, estáis ajustados porque al llamarse ‘De Viernes’ no podéis ir en sábado.

SANTI – No te preocupes, le ponemos ‘De Sábado’. Pero sí, que dure mucho. Me gustaría que durase mucho y que acertemos con los invitados, que la gente nos quiera en sus casas y los invitados en sus entrevistas.

¿El invitado que más te ha sorprendido de este año?

SANTI – No puedo elegir entre todos los que tengo, porque sería como elegir entre mis hijos. Todos. Desde que empezamos con Ángel Cristo, Ana Obregón, El Cordobés, o sea todos. Puedo repetir todos porque de todos hemos sacado algo que nos ha enseñado, que nos ha divertido, que nos ha entretenido.

¿Cómo ves en este momento el mundo del corazón en España? Porque al final han entrado una nueva saga que te diría que son los influencers, pero siguen ahí junto a las sagas familiares.

SANTI – Las sagas familiares van a seguir para siempre jamás porque nos interesan a todos. Vas a tener siempre a los Presley, a las Campos. Hay sagas que van a estar siempre y luego los influencers que se van sumando de una forma distinta, un poquito más tímida y más ahora por sus instagrams y por sus redes sociales que por la tele, pero el mundo evoluciona, igual que ahora mismo, en los años 70, 80 o 90, ni se hacía el mismo tipo de entrevistas, ni era el mismo tipo de famoso. El mundo evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar con él.

¿Qué ves de diferente tú como profesional, de tu época en ‘Salsa Rosa’, a por ejemplo, ‘De Viernes’? ¿Ha cambiado todo mucho?

SANTI – Bueno, ha cambiado un poco el ritmo de la televisión.

¿Más rápido te refieres o más lento?

SANTI – Sí, hay cositas que van más rápido, los vídeos, seguramente, pero, en general, yo creo que en ‘Salsa Rosa’ también intentábamos hacer las entrevistas con mucho respeto y que eso se marcaba. El invitado venía a contar lo que quería contar. Y eso nos gustaba a todos, a ellos y a nosotros.

¿Algo que recuperases de esa época de nostalgia, que eches de menos que no lo tengamos hoy en día?

SANTI – No, no, yo creo que lo tenemos todo. Tampoco soy de los que miran para atrás y dicen «Jo, qué bien, aquella época, vamos a volver». No. La mejor época es esta que estamos viviendo, esta es maravillosa. Y adaptados y con un retorno nuevo cada día. Si nos hubiéramos quedado en la época de ‘Salsa Rosa’ o la de ‘Tómbola’ o la de otros programas, pues estaríamos como abuelitos. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Hay que ir mirando para adelante, porque a nuestros abuelitos también les interesa.

Santi, os deseamos mucha suerte en la siguiente temporada y encima no paráis en verano.

SANTI – No, por suerte. No hay que parar nunca.