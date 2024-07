‘La Promesa’: Avance semanal del 22 al 26 de julio con la deslealtad de Alonso delatada por Cruz

Después de que esta pasada semana, ‘La Promesa‘ se pudiera disfrutar sin ninguna interrupción ni cambiode horario con motivo de la Eurocopa y del Tour de Francia; los fans de la serie protagonizada por Ana Garcés y Arturo García Sancho deben saber que esta semana la serie si que sufrirá un pequeño parón.

Así, mientras ‘La Moderna’ solo ofrecerá la mitad de un capítulo el miércoles y la otra mitad el jueves, ‘La Promesa’ faltará a su cita diaria con la audiencia el jueves 25 de julio por la emisión del partido de España-Japón de la selección femenina de fútbol de la fase de grupos de los JJOO de París 2024.

Pero más allá de los parones, ‘La promesa’ vive un momento crucial en alguna de sus tramas después de que Curro lograra sacar a Martina del sanatorio. El objetivo del joven es mantener a Martina a salvo y para ello ocultará a todos su nuevo paradero.

Por su parte, Santos ha comenzado su plan de venganza aprovechando la merienda que ha organizado Margarita. Así, no duda en invitar a la duquesa de Carril, la madre de Vera, con lo que madre e hija se han reencontrado y la doncella no duda en decirle a su progenitora que está más feliz que nunca trabajando allí pese a que la duquesa no lo comprenda. Pero Vera se ve obligada a contarle toda la verdad a Lope, con lo que su relación se tambalea.

¿Cómo seguirán las tramas el resto de la semana? Descúbrelo en el avance que te ofrecemos en El Televisero.

Avance del capítulo 400 de ‘La Promesa’ del lunes 22 de julio

Cruz y Lorenzo en ‘La Promesa’

Adriano decide dar su historia de amor con Catalina por finalizada y esta rompe a llorar con su hermano. Vera por fin se sincera con Lope, lo que hace que su relación dé un giro de 180 grados.

Jana y María Fernández se van, dejando a Pía de nuevo sola en la cueva. Petra acusa a Santos con pruebas de ser quien envió la invitación a la duquesa de Carril. Virtudes se marcha a ver a su hijo y, cuando vuelve, no trae buenas noticias.

Tras hablar con Curro, Ayala accede a no exigir que Martina vuelva al sanatorio o pueda entrar en la cárcel, pero el Conde se guarda un as bajo la manga que nadie se esperaba.

Cruz está de mal humor, tras haberse disculpado con Catalina y lo paga con todo el mundo, aparte de cancelar el recital que quería organizar. Pero Lorenzo le dará una noticia que hará que su día sea aún peor: su marido le ha sido infiel.

Avance del capítulo 401 de ‘La Promesa’ del martes 23 de julio

Curro consuela a Martina y sugiere escaparse juntos para evitar el convento. Ayala propone a Alonso unas condiciones para que Martina no ingrese en el convento.

Por su parte, Jana y María Fernández regresan al palacio y, por fin, Jana se reencuentra con Manuel, aunque los dos deben controlar su entusiasmo ante los señores.

Catalina decide abandonar el hangar aunque no será para regresar al palacio para siempre. Tras destapar a Santos gracias al hallazgo de la lista original con las invitadas, Petra lo amenaza con contarle todo a su padre.

Avance del capítulo 402 de ‘La Promesa’ del miércoles 24 de julio

Catalina le cuenta a Manuel que se va a ir a buscar a Pelayo para aclarar sus sentimientos. Cruz pregunta a María Antonia por su relación con Alonso, pero esta no suelta prenda.

Cruz le cuenta a Margarita que Ayala estaría dispuesto a olvidarse de meter a Martina en un convento, si esta da el beneplácito a su matrimonio, pero Martina no da su brazo a torcer.

Tras su vuelta, Jana tiene un feliz reencuentro con su hermano mientras que María Fernández nota a Salvador distante y raro. Pero ambas doncellas superan adecuadamente el escrutinio de sus compañeros y, sobre todo, de Petra.

Todos siguen intentando ayudar a Virtudes, aunque la criada está desesperanzada. Santos tiene un nuevo enfrentamiento con Lope y Petra le reprende y le exige que le cuente la verdad sobre lo ocurrido con las invitaciones.

Avance del capítulo 403 de ‘La Promesa’ del viernes 26 de julio

Santos, acorralado por Petra, se ve obligado a confesar que invitó por su cuenta a la duquesa de Carril. Pero su historia es una verdad a medias que salva a Vera. El ama de llaves sigue ojo avizor con sus doncellas, y María Fernández las pasa canutas para despistar a su superiora.

Cruz sigue indagando sobre María Antonia y Alonso, y es su marido quien se ve sometido al tercer grado en esta ocasión. El nuevo cura ha llegado a Luján, y Candela trata de aprovechar la oportunidad para conseguir el empleo para Virtudes.

Por último, María Fernández no duda en preguntar a Salvador, y este termina confensando llevar mucho tiempo pensando en algo que los dos tienen pendiente.