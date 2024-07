Avance de ‘La Promesa’ capítulo del lunes: Cruz descubre al infiel de Alonso y el as de Ayala

Curro ha reaparecido en La Promesa y ha confesado ante todos y sin pudor que él ha ayudado a Martina a escapar del sanatorio. La revelación cae como una bomba para la familia. Algunos intentarán sonsacarle su paradero, pero él se niega. ¿Será capaz de resistir la presión el muchacho? Ni siquiera se lo quiere revelar a Manuel, que le ha ayudado a cubrirle.

Mientras, Cruz se niega a disculparse con Catalina como así le pide su hijo, pero la intervención de María Antonia consigue hacer cambiar de opinión a la marquesa, que acude al hangar y le pide a Catalina que vuelva a La Promesa. Y una nueva visita de la duquesa de Carril a palacio hace que Vera tome la decisión de zanjarlo todo con Santos.

Por su lado, Lorenzo recibe quejas por las mermeladas del Ejército español y carga contra Lope por la baja calidad de la última producción, despidiéndolo fulminantemente. Y no solo a él, también a Simona y Candela; los tres quedan fuera del negocio por decisión del Capitán de la Mata.

Por su lado, Virtudes empieza a ser consciente del lío en que pueden acabar metiéndose. Y Rómulo recibe una misteriosa carta en La Promesa que pondrá mucho más en jaque la situación que vive Pía. ¿Qué contiene?

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 400 del lunes 22 de julio

Adriano decide dar su historia de amor con Catalina por finalizada y esta rompe a llorar con su hermano, su hombro en el que consolarse. Vera por fin se sincera con Lope, lo que hace que su relación dé un giro de 180 grados.

Jana y María Fernández se van y vuelven a La Promesa, dejando a Pía de nuevo sola en la cueva y en un estado delicado. Petra acusa a Santos con pruebas de ser quien envió la invitación a la duquesa de Carril. Y Virtudes se marcha a ver a su hijo y, cuando vuelve, no trae buenas noticias.

Tras hablar con Curro, Ayala accede a no exigir que Martina vuelva al sanatorio a cambio de no entrar en la cárcel… pero el conde se guarda un as bajo la manga que nadie se esperaba.

Cruz está de mal humor tras haberse disculpado con Catalina y lo paga con todo el mundo, aparte de cancelar el recital que quería organizar. Pero Lorenzo le dará una noticia que hará que su día sea aún peor: su marido le ha sido infiel.