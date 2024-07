‘La Promesa’: Avance capítulo del martes con un descubrimiento que dejará helado y una agresión

En el episodio 388 de ‘La Promesa‘ de este lunes, Petra ha llamado al mismísimo Gregorio para reunirse con él con nocturnidad en palacio y contarle que tiene claras sospechas de que Pía sigue con vida. Si finalmente descubrieran la verdad, el plan orquestado por Rómulo, Alonso y Jana se iría al traste con terribles consecuencias.

Por su parte, Catalina le cuenta a Simona que se ha besado con Adriano, el labriego, y la relación con él se va cocinado a fuego lento. Parece que ha olvidado definitivamente a Pelayo. Y Juana, compañera de habitación en el sanatorio, le consigue a Martina papel y lápiz para que le escriba una emotiva y desgarradora carta a Curro.

Mientras, Vera le confiesa a Lope que Santos le está haciendo chantaje con su verdadero origen y, aunque no es capaz de enfrentarse a él, su relación cada vez es peor. Mientras, Jana propone hacer una colecta en la zona de servicio de La Promesa para conseguir el dinero que Virtudes necesita para recuperar a su hijo.

Además, Petra se disculpará con todos por no entenderse con Ricardo Pellicer y hace propósito de enmienda, lo que desconocen en el servicio es que ese perdón esconde aviesas intenciones.

En paralelo, la marquesa sufre por no tener noticias de Manuel y está indignada porque nadie hace nada por aclarar qué fue lo que realmente pasó con Martina. No obstante, Petra tiene claro que es un montaje de Ayala para deshacerse de la muchacha después de lo que ha descubierto en su correspondencia. Una acusación muy grave que no podrá contar a la marquesa tras la amenaza que recibe del conde.

Avance del capítulo 389 de ‘La Promesa’ del martes 2 de julio

La afrenta de Ayala a Petra delante de la marquesa consigue que el ama de llaves se contenga y no exponga sus sospechas, pero eso no le impedirá amenazar al conde. Rómulo tiene un acercamiento con Santos. Gracias a ello, quizás no todo esté perdido con el muchacho y consiga hacerle cambiar de actitud.

La decisión de ayudar a Virtudes llega a sus oídos. Ella se deshace en agradecimientos con los responsables. Pero no todo son buenas noticias en la zona de servicio. Gregorio ha vuelto a Luján y la inquietud es máxima. Rómulo le cuenta a Alonso la reaparición del exconvicto y tomarán una medida radical.

Entretanto, Cruz sigue preocupada por su hijo y no duda en pagarlo, una vez más, contra algunos de sus invitados. Inquieta está también Jana. Para calmarla, María Fernández se ofrece a buscarle un vaso de leche en mitad de la noche… y lo que descubrirá la dejará con los huesos helados. ¿De qué se tratará?

Por último, Martina sufrirá un sorprende ataque de Juana, su compañera de habitación en el manicomio, y lo ocurrido llegará a La Promesa y todos, como es lógico, se preocuparán mucho. Aunque eso no es lo peor que está por llegar para Martina en ese sanatorio.