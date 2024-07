Jorge Pérez se parte en dos en ‘Supervivientes’, que le evita desenterrar su peor momento

Jorge Pérez ha sido el último concursante de ‘Supervivientes All Stars‘ que se ha abierto en canal en los Cayos Cochinos. El superviviente lo ha hecho a través de la dinámica del puente de las emociones. Junto a Laura Madrueño, el guardia civil ha dado a conocer algunos aspectos hasta ahora privados de su vida y de su relación con Alicia Peña que no han pasado inadvertidos.

Cabe recordar que durante los últimos días Jorge Pérez se ha mostrado especialmente preocupado por ella después de que Sofía Suescun desenterrara su infidelidad con Alba Carrillo. «Hemos pasado unos meses muy duros, pero gracias a Dios la relación que hemos construido mi mujer y yo durante todos estos años que llevamos juntos siempre fue desde la confianza. Esto es así», ha recordado en un primer momento.

De igual manera, el concursante no ha podido evitar derrumbarse al pasar al escalón que llevaba el nombre de su mujer. «Es para mí el amor de mi vida. Es una obviedad. El día que nos casamos pusieron una de nuestras canciones ‘Hasta mi final’ de Il Divo y es un poco el resumen de lo que yo siento por Alicia. Es hasta mi final, pero entregándote mi presente cada día. Es una mujer que a mí me hace mejor persona», ha declarado roto en llanto Jorge Pérez.

Otro de los asuntos sobre los que Jorge Pérez se ha pronunciado ha sido el peaje que ha tenido que pagar al ser etiquetado como ‘marido perfecto’ desde que saltó a la fama. «Pagué muy caro el que se me etiquetase de marido perfecto. Yo no soy perfecto en absolutamente nada. Podría aplicar la frase de perfectamente imperfecto. Yo no tengo ninguna perfección en nada», ha insistido visiblemente compungido.

Un instante que Jorge Pérez ha aprovechado para volver a poner en valor el papel de su mujer y de los valores que le aporta. «Alicia me hace mucho mejor, me inspira, me motiva, me hace seguir hacia adelante. Es lo mejor que tengo en mi vida junto a mis hijos y gracias a ella le debo tener a cuatro hijos maravillosos. Hemos construido una familia con el amor, el trabajo, con el día a día porque no es fácil… Para mí Alicia es, lo dije en una ocasión y es así, es luz en mi oscuridad y la amo con todo el amor de mi corazón», ha compartido.

En este puente de las emociones, ‘Supervivientes’ ha evitado abordar ese desliz con Alba Carrillo que provocó una crisis o un bache temporal en su matrimonio con Alicia. Un asunto que Jorge tiene vetado y que no hubiera consentido que le plantearán en esta dinámica. Eso sí, muchos telespectadores del concurso lo han echado en falta, pues ha sido uno de los episodios clave que ha marcado sus últimos años en televisión.