Laura Madrueño explica en un comunicado el porqué de su marcha en ‘Supervivientes All Stars’

La última gala de ‘Supervivientes All Stars’ estuvo marcada, además de por la expulsión de Olga Moreno, por el abandono de Laura Madrueño en pleno directo mientras explicaba la prueba de recompensa. La presentadora sufrió un repentino ataque de tos y fue incapaz de articular palabra.

Los concursantes se han tenido que enfrentar estos días a unas fuertes adversidades climatológicas debido a la proximidad con el huracán Beryl. El ciclón ha dejado unas lluvias torrenciales en los Cayos Cochinos. Así lo comunicó Jorge Javier Vázquez durante la gala del pasado jueves: «Las tormentas les han estado haciendo la vida imposible, muchísimo ánimo desde aquí a los compañeros que trabajan a tope, incluso con huracanes».

Pero no solo los participantes sufrían las consecuencias del temporal, sino que Laura Madrueño también se veía salpicada. Mientras se encontraba explicando la prueba de recompensa, la presentadora sufrió un repentino ataque de tos. «Jorge, yo también me he constipado», explicaba ella, casi sin poder articular palabra. «Tranquila Laura, esputa, esputa», le recomendó el conductor de la gala durante la conexión en directo. Finalmente, la presentadora no tuvo más remedio que abandonar el programa. Así lo explicaba Jorge Javier: «Se ha tenido que retirar, desde aquí le deseamos una prontísima recuperación. El domingo la tendremos en ‘Conexión Honduras'».

Laura Madrueño se sincera sobre lo ocurrido en Instagram

Unas horas después de esa incómoda situación, Laura Madrueño rompía su silencio a través de una publicación en Instagram, donde aprovechaba para agradecer todo el cariño recibido. «Gracias a todos por vuestros comentarios de cariño, ya sabéis que estamos viviendo de cerca los efectos del huracán Beryl en Honduras, que está provocando increíbles tormentas y fuerte temporal de mar en los Cayos, y como pudisteis comprobar ayer también me ha dejado un buen resfriado», explica, junto a una galería de imágenes desde Honduras.

Las reacciones no se han hecho esperar. Muchos seguidores y también rostros conocidos, le han mandado sus mejores deseos para una pronta recuperación. Tal es el caso de Mercedes Milá, quien le ha escrito lo siguiente: «Laura, me imagino lo mala que estabas y lo mal que lo pasaste por tener que abandonar el directo. Cuídate mucho, mucho que queremos tenerte en el programa. Qué bien salió Jorge de la situación y encima con tantas broncas».