Las desorbitadas medidas disciplinarias que ‘Supervivientes’ impone por algo nunca antes visto

‘Supervivientes‘ ha tenido que hacer frente durante los últimos días ha uno de los mayores robos de la historia. De forma premeditada y en equipo, los concursantes de la versión ‘All Stars’ han asaltado la caseta técnica donde reposaba la comida. Un hecho que fue captado por las cámaras y que infringe totalmente la normativa del reality de supervivencia. Precisamente por ello, el programa ha convocado a los supervivientes en La Palapa.

Allí el programa les ha hecho creer en un primer momento que desconocían el robo. «A lo largo de esta noche les vamos a hacer creer que lo sucedido no ha ocurrido», ha comentado Laura Madrueño. Finalmente, al término de la gala, el reality ha reunido a las siete leyendas en La Palapa donde han podido ver todo lo sucedido y conocer el castigo que la organización les ha impuesto.

Antes de ello, los espectadores han podido ver el vídeo del atraco. Tal y como se ha podido ver en el vídeo, la tormenta que azotó los Cayos Cochinos provocó la idea de ejecutar el robo. Entre risas y con el consentimiento de todos los concursantes, éstos se dirigieron a la garita de los cámaras localizada en la isla para arramplar con todos los víveres que estos disponían. Un plan ejecutado delante de las cámaras sin pudor alguno.

Jorge Javier le saca los colores a los concursantes: «Estáis desvirtuando la esencia del programa»

Aunque en La Palapa los concursantes se han mostrado tímidos y han sido pocos los que han hablado, Jorge Javier ha tomado la palabra para abroncarles seriamente. «Viendo las imágenes es mucho mas grave de lo que podáis pensar porque lo estoy viendo y estáis desvirtuando la esencia del programa. Vosotros como concursantes del programa tenéis una responsabilidad«, fueron las palabras empleadas por el presentador.

Alejandro Nieto ha sido el primero en recapacitar y corroborar lo comentado por Jorge Javier. No ha sido el único. «Nos lo tomamos hasta a cachondeo. Llega un punto en el que llevamos no se cuantos días entre nosotros. Todo es un problema y tenemos necesidad de comida y fue hasta una coña», ha replicado Marta Peñate.

Así ha sido el histórico atraco a la organización de ‘Supervivientes’

Poco después se ha podido ver el vídeo del robo. Tal y como se les ha mostrado a los concursantes, éstos han cogido toda la comida que había en la garita de los cámaras y redactores. De hecho, los concursantes se han llevado hasta la cena del equipo sin pudor alguno. Un gesto que el presentador se ha encargado de reseñar: «Sinceramente no se os ve en mal estado cuando vais a robar. Se os ve reír, se os ve bien. Se os ve que tenéis fuerzas«.

«Fue hasta un punto de humor después de haber estado discutiendo, mal. Sé que es fuerte y obviamente si de verdad sabemos que van a dejar sin cenar a alguien, no lo hacemos. Eso se sabía que lo iban a reponer. Si no, no lo hacemos. Fuera de eso, todos asumimos todo lo que nos venga. Tenéis razón», ha reconocido Marta Peñate.

Estas palabras no han achantado a Jorge Javier, quien se la ha devuelto diciendo: «Es como si os ponen en la mano algo muy valioso que es un concurso como ‘Supervivientes’ y no valoráis lo que supone. Eso es lo que sentimos nosotros como decepción y como tristeza que es como, chicos, esto por mucha gracia que os haga, esto no es… El concurso también es eso, solventar ese tipo de situaciones. No solo enfrentarse a la penalidad por el hambre, por el frío o cualquier otra cosa. También limar asperezas en la convivencia».

Por su parte, Alejandro Nieto se ha escudado asegurando: «Es el instinto de sobrevivir». Sofía Suescun también ha comentado: «A veces es mejor callarse. Somos unos perdedores. Podríamos haber solventado esa ansiedad y no sé qué nos pasó. Se nos nubló a todos. Todos si pudiéramos volver atrás nos lo pensaríamos más, más que nada por el ejemplo que estamos dando».

Los reproches de Jorge Javier no han cesado: «Estamos haciendo una edición que se llama ‘Supervivientes All Stars’ y, ¿qué crees que debe suponer para los seguidores del formato ver un vídeo de estas características?«. «No hay excusa para los seguidores del formato, pero la gente a veces puede la cabeza», ha reconocido Marta Peñate.

Ante ello, Jorge Javier ha proseguido diciendo: «Sinceramente, en todos los años que llevo presentando ‘Supervivientes’ creo que nunca he visto algo tan a las bravas. Es lo que me ha llamado la atención, nunca. Que al final, cuando se ha producido algo así, se ha llevado a cabo con sigilo y al menos intentando que nadie se diera cuenta, pero este pasar por encima de todo y de todos yo no lo recuerdo sinceramente». Tras escucharle, Marta Peñate ha vuelto a tomar la palabra: «Da vergüenza, pero te lo juro que ayer no hubo programa. Estábamos enajenados… No ´se cómo decirte».

Las drásticas consecuencias del robo

Para conocer las consecuencias de este robo, Jorge Javier se ha dirigido a los concursantes para advertirles: «Esto tendrá serias consecuencias, muy serias, y las descubriréis cuando lleguéis a Playa Leyenda». Dicho y hecho puesto que los supervivientes han tomado rumbo a la playa para conocer la sanción impuesta.

«Los supervivientes ya han puesto rumbo a Playa Leyenda. No saben lo que allí les espera, la nada más absoluta. Observadlo con vuestros propios ojos. Playa Leyenda ha quedado vacía. Exactamente igual que cuando llegaron al inicio de esta aventura. Empezaron sin dotación y ahora de nuevo tendrán que sobrevivir sin ella. Lo han perdido todo, incluso el fuego«, ha compartido el presentador.

Mientras, los espectadores han podido ver como se ha apagado el fuego que con tanto esfuerzo han logrado mantener. Al llegar y ver el desolador panorama, los concursantes se han mostrado especialmente abatidos y arrepentidos. «¡Nos han apagado el fuego! Vamos a hacer fuego ya», ha exclamado Marta Peñate, mientras que Lola Mencía se revolvía asegurando: «El fuego lo hemos hecho nosotros. No hemos usado las cerillas».

También Alejandro Nieto se ha pronunciado al respecto clamando: «Nos han mojado el fuego… ¿para qué vamos a hacer fuego ya? Está mojado. Jorge, un poco de piedad hombre, que está lloviendo aquí». Por su parte, el presentador, al conectar con ellos, ha hecho caso omiso a sus súplicas y les ha recordado: «Estas son las consecuencias de vuestro robo… Tampoco tendréis dotación de lentejas ni de arroz«.