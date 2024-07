El sospechoso volantazo de Kiko Jiménez con ‘Supervivientes All Stars’ tras anunciar su retirada

El pasado jueves, Kiko Jiménez explotó contra la organización de ‘Supervivientes’ por querer vender según él una falsa carpeta de Sofía Suescun con Bosco después de haber cebado unas imágenes que no concluían nada, en las que se veía un acercamiento de los dos concursantes durante la noche.

«Estoy calentito eh. Estoy un poco hasta los cojones de que se le intente dejar a una tía que es una jabata, que es una superviviente diez y que hace las pruebas como nadie, que todo el rato se esté con los tanteos y con las tonterías. Todo el rato infravalorándola. Que le falta ya por tontear con Alejandro y Jorge, como si ella fuera la que monta los vídeos y los contenidos que se van a poner. Ya está bien, que no ha pasado absolutamente nada», clamaba Kiko ante Jorge Javier Vázquez.

Pero la sorpresa llegaba tan solo unos minutos después cuando Kiko Jiménez anunciaba en sus redes sociales su decisión de no volver a los platós de ‘Supervivientes’ y retirarse como defensor de su pareja. «Desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platós de ‘Supervivientes’, no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos inexistentes con unos y con otros cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante», sentenciaba.

Pero parece que este cabreo de Kiko Jiménez con la organización de ‘Supervivientes’ se ha acabado. O por lo menos su decisión de no volver al plató del reality. Y es que tal y como ha anunciado Telecinco, el exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ estará este martes 16 de julio presente en ‘Conexión Honduras’ con Sandra Barneda. No obstante, no sería descartable que Kiko ya aparezca este lunes en ‘Tierra de Nadie’ con Jorge Javier.

Así, Kiko Jiménez analizará junto al resto de exparticipantes de ‘Supervivientes All Stars’ (Olga Moreno y Adara Molinero) así como Pedro García Aguado, Marieta Díaz, Rubén Torres y los familiares de los nominados la última hora sobre el reality.

Kiko Jiménez no cumple su palabra y vuelve a ‘Supervivientes’ con ‘Conexión Honduras’

Tras el asalto a la cabaña del equipo técnico en los cayos para robar la comida que allí había, ‘Supervivientes All Stars. Conexión Honduras’ ofrecerá imágenes de las primeras horas de supervivencia tras la aplicación de las medidas excepcionales tomadas por la organización, en la nueva gala que Sandra Barneda conducirá este martes 16 de julio (22:00 horas) en contacto permanente con Laura Madrueño desde Honduras y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mitele PLUS.

Además, Jorge recibirá un emotivo mensaje de su hijo pequeño coincidiendo con su segundo cumpleaños y Abraham será recibido en plató, donde abordará las situaciones más destacadas de su paso por los cayos, y se encontrará con Olga, con quien ha tenido más de un roce, con Tony Spina, defensor y pareja de Marta, y con María, madre de Lola.

Por otro lado, se celebrará una nueva Odisea de Poseidón, con tres nuevos juegos que otorgarán a su ganador una deliciosa recompensa: el primero de ellos, El arco de Odiseo, pondrá a prueba su concentración y su equilibrio; el segundo, El camino de Delfos, su destreza, su velocidad y su capacidad de concentración; y el tercero, La prisión del Tártaro, su fuerza y su equilibrio.

Los supervivientes se reunirán en el Oráculo de Poseidón para analizar lo más destacado de su convivencia y se mostrarán los porcentajes ciegos de votos para la expulsión entre los dos candidatos que queden tras la salvación de esta noche.