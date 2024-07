Kiko Jiménez comunica que se retira de ‘Supervivientes’ ante lo hecho con Sofía Suescun

Kiko Jiménez ha tenido que hacer frente a una gala de ‘Supervivientes All Stars‘ complicadísima. El defensor de Sofía Suescun no ha dudado en dar la cara por la joven en plató después de que el reality ofreciera unas comprometedoras imágenes de esta con otro de sus compañeros.

Cabe recordar que durante la emisión de la cuarta gala, Jorge Javier ha cebado unas comprometedoras imágenes de dos concursantes en actitud más que cariñosa. Tal y como se ha podido ver, los dos compartían confidencias en la playa a escasos centímetros. Aunque en un primer momento Kiko Jiménez se ha mostrado impasible, poco ha tardado en explotar contra la organización por el enfoque que se le ha dado al tema.

«Estoy calentito eh. Estoy un poco hasta los cojones de que se le intente dejar a una tía que es una jabata, que es una superviviente diez y que hace las pruebas como nadie, que todo el rato con los tanteos y con las tonterías. Todo el rato infravalorándola. Que le fata ya por tontear con Alejandro y Jorge como si ella fuera la que monta los vídeos y los contenidos que se van a poner. Ya está bien que no ha pasado absolutamente nada», ha defendido Kiko Jiménez.

Sentado junto a él, Jorge Javier le ha preguntado si sus palabras iban dirigidas a la organización de ‘Supervivientes’. «Este enfado es un poco contra el mundo. Ya estoy un poco cansado. Me sabe mal. Creo que lo único que tiene es una bonita amistad con los compañeros, creo que con Bosco se lleva de lujo… Que llevo cinco años con ella, que pasamos 24 horas juntos, que tenemos un montón de comunicación y estamos súper enamorados. Que no me voy a poner celoso por verla hablar con otro compañero», ha vuelto a insistir Kiko Jiménez.

Kiko Jiménez anuncia que se desliga de ‘Supervivientes’

A continuación, y ya acabada la gala, Kiko Jiménez ha lanzado una especie de comunicado en sus redes sociales, donde anuncia que se desliga de ‘Supervivientes’. «Desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platós de ‘Supervivientes’, no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos inexistentes con unos y con otros cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante», ha sentenciado alto y claro.