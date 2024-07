Jordi González es incapaz de reprimirse después de lo visto en ‘D Corazón’ en TVE: «Eres tonto»

Jordi González ha demostrado en numerosas ocasiones no tener pelos en la lengua. Y es lo que ha vuelto a hacer este sábado en pleno ‘D Corazón’ en TVE ante lo que les ha pasado al ir a hacer un reportaje al restaurante de Iñigo Onieva.

Desde hace meses son muchas las críticas que ha recibido el local que regenta el marido de Tamara Falcó entre otros. Son muchos los clientes que han señalado la actitud de Onieva y han tachado de «pretencioso» al restaurante. También fue polémico porque algunos medios destaparon que las críticas buenas habían sido creadas por la propia familia de Iñigo.

Por ello, para comprobar de primera mano cómo es el restaurante, en ‘D Corazón’ pactó con la dirección del local para grabar un reportaje esta semana. Pero 24 horas antes se canceló. «Este programa está bastante decepcionado con Íñigo Onieva«, avanzaba Anne Igartiburu antes de conocer todos los detalles de lo sucedido.

«Nos dijeron que ellos ya tienen una clientela fiel, que vuelve una y otra vez al restaurante. Por lo que no quieren abrir la veda a que se genere más ruido negativo a causa de esta entrevista», explicaba Clara Rivas desde la redacción de ‘D Corazón’. Algo que provocó que Jordi González no se pudiera contener.

«Si no tienen miedo de nada y creen que su restaurante es maravilloso, ¿por qué no nos dejan hacer un reportaje?«, preguntaba la redactora cabreada. Fue justo cuando Jordi González no se contuvo y estalló contra la dirección del local de Iñigo Onieva. «Quien haya respondido así es tonto, tonta o tonte. Es una malísima respuesta porque da por hecho que los vamos a decepcionar», soltaba.

Jordi González, claro contra Iñigo Onieva en ‘D Corazón’

Además Jordi González se atrevía a lanzar un pronóstico y una advertencia. «Pronostico que, antes de medio año, nos van a pedir que vayamos y, entonces, nosotros ya tendremos algo que hacer», aseveraba el presentador de ‘D Corazón’.

«Al menos ya hay algo fiel en torno a Íñigo Onieva, que es su clientela. Yo con eso me doy con un canto en los dientes», destacaba con cierta ironía Alba Carrillo aludiendo a las infidelidades que salieron del marido de Tamara Falcó. «¿Veis? No hacía falta hacer un reportaje para poneros a parir», reaccionaba Jordi González.