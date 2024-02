Tamara Falcó, ante los rumores de crisis con Iñigo Onieva: «No tengo por qué aguantar»

Tamara Falcó se encuentra de nuevo en el ojo del huracán, y esta vez no ha dudado en defenderse de los rumores. Este jueves, durante la mesa de actualidad de ‘El Hormiguero’, la colaboradora de Motos se sinceró sobre cómo lleva los rumores de crisis de su matrimonio. Fue ahí cuando la marquesa de Griñón mandó un contundente mensaje a todos los medios del corazón y dejó clara su postura ante lo que se comenta.

La hija de Isabel Preysler se abrió a sus compañeros sobre cómo se siente al ser constantemente víctima de informaciones falsas y cómo lleva la persecución de los fotógrafos. «Hay muchas noticias que son mentira. Hay periodistas detrás de mí diciéndome barbaridades sobre mi familia, mi marido… No tengo por qué aguantar eso», explicó la colaboradora de ‘El Hormiguero’. Y es que, llegó a asegurar que para ella ser famosa es todo un calvario.

Tamara Falcó pide respeto a los medios

«Una cosa es que te pidan una foto y otra que te acosen. Hay gente que se cree con el derecho de mirarte desde la calle con prismáticos. Podría demandarlos, pero no quiero perder energía en eso«, explicó Tamara Falcó. La mujer de Iñigo Onieva contó que incluso se ha mudado a un sitio donde nadie tiene acceso, solo puede entrar ella con su coche. «No me escondo, pero sí me protejo», aseguró Falcó.

Tamara Falcó y Cristina Pardo en ‘El Hormiguero’

La aristócrata continuó tratando de explicar a sus compañeros su día a día lidiando con la prensa del corazón. «A un camarero nadie le pide una ración de calamares cuando va por la calle, pues yo también quiero tener una vida normal cuando salgo de la televisión», apuntó Tamara con un ejemplo que se ganó la atención del resto de presentes en la mesa. Fue entonces cuando entró en desacuerdo con una de las colaboradoras de la sección.

«He ido un domingo a misa y no podía ni andar, rodeada de flashes, todo el mundo mirándonos. Es muy agresivo, muy incómodo», aseguró Tamara Falco. Sin embargo, la marquesa quiso hacer una diferenciación. «Los paparazzi al final están lejos, buscando una foto incómoda, pero están lejos y a veces ni te das cuenta, pero el que te persigue diciéndote barbaridades para que reacciones es el peor«, sentenció Falcó, algo que hizo revolverse a Cristina Pardo de su asiento.

Cruce de opiniones con Cristina Pardo

Fue entonces cuando la colaboradora corrigió a Tamara. «Yo no estoy de acuerdo con el acoso, pero hay que recordar que los periodistas que están en la calle no han elegido estar ahí, lo hacen unos jefes. Ellos son trabajadores», advirtió la periodista a la aristócrata. «En mi opinión, conviene tener en cuenta por qué están allí. Si un periodista espera cinco horas en la calle… Sinceramente, no sé lo que cobrarán, pero poco, con total seguridad…», continuó explicando la comunicadora de La Sexta.

«¡Pues que se dediquen a otra cosita!», espetó Tamara Falcó de manera contundente nada más escuchar las palabras de la periodista a favor de los fotógrafos. «Ya, bueno, Tamara, no es tan sencillo. Yo defendería también a la gente en el sentido de que, seguro que ellos, siendo domingo, también hubieran preferido estar tomándose algo», señaló la colaboradora de ‘El Hormiguero’. «Probablemente, tampoco toman ellos las decisiones de dónde están y a qué horas», terminó apuntando.