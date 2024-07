Anne Igartiburu afea un comentario de Jordi González con este aviso de la dirección de ‘D Corazón’

Este sábado 13 de julio, ‘D Corazón‘, el programa que presenta Jordi González y Anne Igartiburu en La 1 de TVE, han abordado una polémica que está rodeando a Maluma. El cantante colombiano ha recibido infinidad de críticas por compartir un vídeo en redes sociales rapándole el pelo a su bebé de apenas cuatro meses.

Además, ha publicado en redes una oferta de trabajo, ya que está buscando una niñera para que cuide de su hija. Una oferta que, como es lógico, ha causado furor entre sus seguidoras. Tras explicar lo sucedido, Jordi González ha revelado lo que ha ocurrido en la reunión previa al programa que tiene todo el equipo.

«Cuando estábamos hablando de este asunto, hemos considerado que contratar a una niñera es algo muy delicado. Por lo que yo he sugerido que contrate a una monja de niñera», ha dicho el comunicador catalán. Ya que, según él, «las monjas saben cuidar a las personas». De esta forma, la mujer de Maluma podrá estar «tranquila» porque «este tío es un picha brava».

La directora de ‘D Corazón’ le para los pies a Jordi González

El toque de atención a Jordi González en ‘D Corazón’

Un comentario que a la directora de ‘D Corazón’ no le ha hecho ninguna gracia, como así se lo ha hecho saber a través de la presentadora del programa. «Me dice nuestra querida directora Eva que eso no está confirmado, Jordi«, le ha cortado Anne Igartiburu, a lo que ha añadido: «No sabemos si efectivamente Maluma es un picaflor».

Jordi González, intentando sonreír ante este corte de su compañera y consciente de su error, ha decidido retractarse. Eso sí, a su manera: «No, yo no afirmo. Un día iba andando por Medellín y lo escuché». Tras esto, el presentador ha reconocido conocer personalmente al cantante y que es «muy simpático». Antes de pasar a otro tema, Javi de Hoyos ha salido en defensa del catalán, recordando que el mismo artista ha confesado en numerosas de sus canciones ser un mujeriego.