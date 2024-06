La advertencia de Jordi González a Alejandra Rubio en pleno ‘D Corazón’: «Te vas a arrepentir»

Si hace una semana Jordi González se mostró de lo más cariñoso con Terelu Campos en ‘D Corazón’, en apenas siete días su tono ha cambiado por completo al hablar del tema del momento: el embarazo de Alejandra Rubio. Y es que, al parecer, al presentador no le ha hecho ninguna gracia que Terelu les haya ‘abandonado’ para regresar a Mediaset.

En el programa de La 1, en donde hasta hace una semana colaboraba la hija de María Teresa Campos, han abordado las polémicas declaraciones de Alejandra en el podcast de Pilar Vidal. Allí, la joven aseguró que vivimos en una «sociedad podrida». Unas palabras que Jordi González ha tachado de injustas” este sábado 29 de junio. «Hay dos palabras de las que te vas a arrepentir: ‘Sociedad podrida'», le ha dejado claro el comunicador catalán.

Jordi González le pone los puntos sobre las íes a Alejandra Rubio

Y es que, no cree que sea justo que la joven hable de «sociedad podrida» desde su posición: «No es justo que tú desde tu posición hables de una sociedad podrida porque a ti no te trata tan mal la sociedad. No hables así de todo lo que te rodea, que no es solamente la gente que te pide fotos. También te rodea el público, la gente que se levanta a las cinco de la mañana…», ha sentenciado Jordi González.

Alejandra Rubio se sentó hace unos días en ‘Drama Queen’, el podcast que conduce Pilar Vidal. Debido a la buena relación que siempre ha mantenido con la periodista, la novia de Carlo Costanzia se abrió en canal con ella sobre su vida privada. Se sinceró sobre sus estudios y sobre cómo afronta el ser madre con 24 años.

La joven aseguró a Pilar Vidal que «nunca» ha cobrado hasta ahora y que si ha vendido su embarazo a la revista ‘¡Hola!’ es porque «una tripa y un hijo no se puede esconder. Todo lo que puedo esconder de mi vida lo hago». Además, reconoció que ha querido contarlo de «una forma bonita antes de que lo diga otra persona». «¿Tú crees que iban a decir de una forma bonita que yo estaba embarazada? Por supuesto que no», sentenció.