Gianmarco Onestini no se corta en hacer este retrato de Sofía Suescun: «Amargada»

Gianmarco Onestini pudo haber sido uno de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’. Pero, según él mismo ha reconocido, declinó la oferta, ya que en estos momentos está muy centrado en su faceta como DJ. De hecho, el italiano será una de las estrellas del macrofestival Zevra, donde actuará el próximo viernes 19 de julio.

Zevra se celebra en Cullera (Valencia) y es un macrofestival de música latina y urbana. Con 80 artistas, 5 escenarios, más de 150 asistentes y una acampada para 10.000 jóvenes junto al mar. La tercera edición se celebrará del 19 al 22 de julio y por el escenario pasarán artistas de todo tipo, como Maluma, La Oreja de Van Gogh, Beret, Omar Montes, Manuel Tuizo o Dj Nano.

En una entrevista concedida a ‘Mundo Deportivo’, Gianmarco Onestini reconoce estar encantado con su faceta como DJ. Este verano, sin ir más lejos, hará una veintena de bolos en discotecas y festivales de nuestro país. Por eso, ha decidido alejarse de la pequeña pantalla para centrarse en sus proyectos musicales. Eso no quita para que no esté siguiendo ‘Supervivientes All Stars’.

Gianmarco Onestini carga contra Sofía Suescun y Olga Moreno

El exnovio de Adara Molinero ha valorado el concurso de Sofía Suescun y, por sus palabras, parece que no le está gustando demasiado: «Intento hacer siempre las cosas bien y que me apetezcan. Cuando haces las cosas de forma forzada, luego salen mal. Yo he visto a Sofía Suescun y parece siempre enfadada, la veo con cara de amargada. Si tienes que hacer un reality y no te apetece vivir la experiencia, casi mejor no ir porque si no parece que siempre estás viviendo las cosas mal y creo que esto tampoco le gusta al público».

Pero Sofía no es la única víctima de Gianmarco Onestini en esta entrevista. El exconcursante de ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’ también carga contra Olga Moreno, con la que coincidió en la edición de 2021, convirtiéndose en la ganadora de la misma. “La verdad que no me sorprende que Olga Moreno haya sido la segunda expulsada, a pesar de haber ganado mi edición. Yo creo que todo ha pasado por algo. Ellos sabrán, yo quedé segundo, pero dejémoslo ahí”, comienza diciendo.

Además, Gianmarco Onestini ha recordado los robos que la exmujer de Antonio David Flores llevó a cabo en su edición: «Estuve cuatro meses y medio, estaba en los huesos, pero, aún así, en la final compartía todo, porque hay cosas que te salen del alma. Compartí parte de mis recompensas. Hay gente que robaban y les daba completamente igual, como Olga. Yo nunca he robado, pero descubrí en la final lo que hacía Olga, porque me pusieron el vídeo. Ella decía que nunca lo había hecho, el hambre solo revela quién eres realmente», sentencia.