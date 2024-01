Gianmarco Onestini pierde los papeles de tal modo con Mayte Ametlla: «Esto no te lo permito»

Gianmarco Onestini ha estallado de forma descomunal con Mayte Ametlla, excolaboradora de ‘Sálvame’ en su etapa final y actual defensora en plató de Ana María Aldón. El italiano no ha consentido que atacara a su hermano Luca al llegar al plató tras convertirse en el primer expulsado.

«Sí que has hecho algo mal. Si me lo permites, ha sido aburridísimo tu paso por la casa, aburridísimo», ha espetado Mayte. Enseguida, Gianmarco se ha revuelto: «Primero, escúchame un segundo. Creo que deberías tener un poco más de respeto por una persona que acaba de salir de un reality».

«Eres soso, vas de guaperas intentando ligar con cualquiera… aburrido, aburrido», ha insistido Mayte Ametlla. «Aburrida tú, esto no te lo permito, tienes que tener respeto por una persona que acaba de salir. Tú no tienes que venir aquí de chulita playa, lo de chulita playa lo haces en tu casa. No te pongas de chulita playa con mi hermano, tranquilita», le ha confrontado con vehemencia Gianmarco Onestini.

«Tú ahora me estás insultando», le ha recriminado la defensora de Aldón. «Tienes que estar más tranquilita, a una persona que acaba de salir no puedes atacarla o insultarla. Esto no, punto, se acabó», ha exclamado a voz en grito el que fuera novio de Adara Molinero.

«No lo ataco, es que ha sido muy aburrido su concurso, no ha hecho absolutamente nada, solo conquistabas a las mujeres y eso es lo que siempre has hecho, y es aburrido», ha sentenciado Mayte Ametlla, zanjando la enorme discusión que se ha producido en plató.