Gianmarco Onestini da sentencia a Adara Molinero con estas tres palabras tras lo que hizo en 'De Viernes'

Adara Molinero concedió su primera entrevista en cinco años a 'De Viernes', donde le preguntaron por cuál de sus novios (Pol Badía, Gianmarco Onestini, Rodri Fuertes, Bosco Martínez Bordiú o Álex Ghita) ha sido la mayor decepción amorosa. "Eliminaría a todos pero todos me han enseñado algo", dijo en primer lugar la madrileña.

Sin duda, para ella el "mayor estafador" es Álex Ghita, su última y conocida relación. Adara confesó que el entrenador y actual concursante de 'GH DÚO' ha sido su peor palo en el amor. "Me utilizó, le di toda me intimidad, todo mi cariño y lo único que quería era eso, estar en un concurso", sentenció.

"Me parece repugnante. Además, no dice la verdad. Habla continuamente de que está arrepentido y lo pasó super mal, pero sigue y sigue. Si se quiere desvincular de mí, ¿por qué sigue hablando? Es un trepa. En la televisión se puede estar por méritos propios o pisando a la gente... ya cada uno, elige", añadió dolida Adara Molinero.

En la otra cara de la moneda se sitúa Rodri Fuertes. Aunque tampoco acabaron bien, recordó con cariño todo lo que han vivido juntos y se quedó en un significativo silencio cuando los colaboradores de 'De Viernes' le preguntaron si sigue enamorada de él.

"Pienso en él todos los días, me sabe mal por su novia", admitió entre lágrimas; al mismo tiempo que confesó haber sentido cierta "adicción" hacia él. En ese sentido, Adara Molinero aseguró en plató que Rodri ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida, que le echa mucho de menos y que no "mueve ficha" porque tiene pareja, la influencer y empresaria Marta Castro.

Por otro lado, Gianmarco Onestini tampoco salió bien parado en la entrevista.

"Me arrepiento muchísimo de cómo fue la ruptura con Hugo Sierra, me desbordó todo", reconoció al rememorarse su historia de amor con el italiano en la casa de 'GH VIP 7'. "Con el paso de los años creo que lo que tenía que haber hecho es parar, salir de la casa, esperar un tiempo y aclarar los sentimientos y tomar una decisión. Así todos habríamos sufrido menos", reflexionó.

Respecto al efímero romance con Gianmarco fuera de 'GH', admitió que se dio cuenta de que no le llenaba. Al parecer, la intensidad se perdió pronto y había carencias. "Cuando salimos (de 'GH VIP') no es lo mismo. Le faltaba que yo tengo otro tipo de vida y tengo una responsabilidad muy grande (su hijo), que es mi prioridad, y entonces la persona que venga a mi vida pues se tiene que adaptar mucho", explicó Adara Molinero, dejando entrever que Onestini no estaba preparado para asumir esas responsabilidades. Al hilo, puso en evidencia cómo huyó de la casa que compartían de la noche a la mañana, dejándole tirada.

Por último, tuvo unas palabras de cariño para Hugo Sierra, el padre de su hijo, redimiéndose de cómo fue esa ruptura al cruzarse Gianmarco Onestini en su camino. "Le diría que me equivoqué, que me arrepiento, que lo nuestro tendría que haber acabado pero no así, sino con una conversación íntima y habernos dicho lo que sentíamos. Le tengo mucho cariño al final porque me ha dado lo más importante de mi vida", declaró Adara, subrayando que con el uruguayo existe una "relación buenísima".

Gianmarco Onestini dispara tras la entrevista de Adara

Pues bien, tras esta entrevista en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, en la que Adara Molinero se abrió en canal haciendo repaso a todas sus relaciones, hubo una réplica casi inmediata. Fue por parte de Gianmarco, que escribió el siguiente post en su cuenta de X: "Qué vergüenza ajena". Tres palabras junto a un emoticono llevándose las manos a la cabeza.

Es la contundente reacción del italiano a las declaraciones de Adara en 'De Viernes', en las que le retrató como una de las mayores decepciones amorosas junto a Álex. Además, a buen seguro, tampoco le gustaron las palabras que dedicó a Rodri Fuertes, al que Gianmarco apuntó en su momento como responsable de su ruptura con la joven.