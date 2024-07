Gianmarco Onestini se deslengua contra Olga Moreno sin filtros y se desliga de ‘Supervivientes’

Gianmarco Onestini será una las estrellas que actuarán el próximo viernes 19 de julio en Zevra, un macrofestival de música latina y urbana que se celebrará en Cullera (Valencia). El italiano hará bailar a más de 10.000 personas en la tercera edición del evento que contará, además, con otros artistas como Omar Montes, Maluma, Rels B, La Oreja de Van Gogh, Beret o Nicki Nicole.

El exconcursante de ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’ sigue así creciendo como DJ. Este verano hará una veintena de bolos en diferentes festivales y discotecas de nuestro país. En Zevra, las entradas para verle están a la venta desde 64,95 euros. Sus fans españolas ya se están organizando a través de las redes sociales para ir a apoyarle.

Además, Gianmarco Onestini ha concedido una entrevista a ‘Mundo Deportivo’ donde, entre otras cosas, ha recordado su paso por ‘Supervivientes 2021’, donde coincidió con Olga Moreno, ganadora de que aquella edición. Y no la deja muy bien parada: «La verdad que no me sorprende que Olga Moreno haya sido la segunda expulsada (de ‘Supervivientes All Stars‘), a pesar de haber ganado mi edición. Yo creo que todo ha pasado por algo. Ellos sabrán, yo quedé segundo, pero dejémoslo ahí».

Gianmarco Onestini carga contra Olga Moreno: «Si digo lo que pienso…»

Sin querer entrar en detalles sobre esa insinuación, el exnovio de Adara Molinero añade: «Si digo lo que pienso… La audiencia es soberana y ya está». Pese a esto, el italiano ha recordado los robos que hizo Olga en su edición: «Estuve cuatro meses y medio, estaba en los huesos, pero, aun así, en la final compartía todo, porque hay cosas que te salen del alma. Compartí parte de mis recompensas. Hay gente que robaba y les daba completamente igual, como Olga. Yo nunca he robado nada, pero descubrí en la final lo que hacía Olga, porque me pusieron el vídeo. Ella decía que nunca lo había hecho, el hambre solo revela quién eres realmente», asegura.

Aunque Gianmarco Onestini reconoce que él no vio cómo robaba, «todos sabían que algo robaba Olga. Ella siempre ha robado en toda la edición, le pusieron hasta un vídeo y se puso a llorar diciendo que no había robado. Ella siempre lo negó. Ella me robó a mí la hamburguesa que yo gané, me acuerdo de que ella me pidió un trocito y se lo di. A los meses me enteré de que me robó un trozo con Marta López. Luego robó de todo: pollo, patatas, Nutella, bocadillos…».

Por otro lado, el italiano desvela a ‘Mundo Deportivo’ que recibió la propuesta para ir a ‘Supervivientes 2024’ y también a ‘Supervivientes All Stars’, pero ambas las declinó. «Para ‘All Stars’ también me llamaron, pero tenía el problema con la mano. Luego dije, finalmente, que no podía ir, y me llamaron para ir con Laura Matamoros, pero decliné las dos ofertas. Si todo hubiera estado bien, honestamente, no hubiera ido, estoy muy enfocado en mi carrera», afirma.