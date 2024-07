El pronunciamiento de David Broncano a Movistar Plus+ ante el cierre de ‘La Resistencia’

Este miércoles, 3 de julio, ‘La Resistencia‘ emitió su último programa «grabado en el teatro» y el penúltimo en Movistar Plus+, antes de saltar a TVE. Por tal motivo, su presentador, David Broncano, quiso tener unas palabras de agradecimiento para la plataforma de pago por la confianza depositada en ellos.

En un momento dado, Jorge Ponce hacía su entrada en el plató para llevar a cabo una subasta con varios objetos icónicos del espacio. A raíz de esto, Broncano hacía una reflexión: «Han sido 7 años y nos han tratado bien. Este programa no se podría haber hecho en otro sitio, esto va en serio. Si no hubiera sido por Movistar Plus+ este programa no existiría». «¡Qué cosa más bonita ha dicho!», exclamaba su compañero.

Pero lejos de quedarse ahí, ambos continuaron bromeando con el tema, proponiendo «llamar al 1004 para despedirnos y pedir la portabilidad. Igual nos ofrecen un iphone y nos quedamos». «Igual se complicó todo mucho porque no llamamos al 1004», añadió, con ironía, el presentador.

No podemos despedir esta preciosa esta etapa en Movistar Plus+ sin hacer una cosa. Igual hasta nos quedamos. #LaResistencia pic.twitter.com/WhqUayc2dt — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 3, 2024

Broncano tendrá que competir con Pablo Motos, Wyoming y Carlos Latre

Broncano también lanzó una advertencia a Grison y Ricardo Castella, pidiéndoles que para la próxima temporada cambiaran «las musiquillas de la intro». Pero el guitarrista le espetó: «El año que viene somos funcionarios, no hay que trabajar».

El fichaje de David Broncano por TVE fue muy polémico, no solo por el dinero desembolsado por la cadena pública, sino porque, para algunos, es una forma de querer acabar con Pablo Motos y ‘El Hormiguero’.

Y es que, el cómico no lo tendrá nada fácil a partir de septiembre, ya que ‘La Resistencia’ tendrá que competir con programas tan asentados como, además de ‘El Hormiguero’ en Antena 3, ‘El Intermedio’ en LaSexta o ‘First Dates’ en Cuatro. Telecinco, por su parte, también estrenará formato con Carlos Latre al frente.