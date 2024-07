¿Qué día se despide ‘La Resistencia’ de Movistar Plus+ ante el salto de Broncano a TVE?

Con la llegada de julio son muchos los presentadores y programas que se están despidiendo por vacaciones. Fue el caso de Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ el pasado lunes y otro de los que lo hará próximamente será David Broncano.

Eso sí, en el caso del cómico y presentador de ‘La Resistencia’ no será una despedida más. Y es que David Broncano dirá adiós para siempre a Movistar Plus+ tras seis años siendo referente en el late night de la plataforma de pago. Sin embargo tras el verano, el humorista cambiará de cadena y dará el salto a TVE.

Por ahora no hay confirmación oficial de cuando se producirá el final de David Broncano y ‘La Resistencia’ en Movistar Plus+ aunque todo apunta a que será este jueves 4 de julio cuando se produzca la despedida final. Algo que desde la plataforma no se está vendiendo pues la salida del humorista con rumbo a TVE es un mazazo para ellos.

No obstante, la cuenta oficial del programa ha anunciado en ‘X’ que este miércoles se ha hecho la «última grabación de la temporada» con la participación del cantante puertorriqueño Bryant Myers. Y es que quizás la entrega del jueves será en directo.

Pablo Ibarburu bromea con David Broncano sobre el salto de ‘La resistencia’ a La 1

Este martes fue Pablo Ibarburu, uno de los colaboradores de ‘La resistencia’ quien se despedía de la plataforma. «Es mi última aparición en Movistar Plus+«, anunciaba el cómico antes de que hiciera referencia a tres momentos muy especiales para él con la plataforma de pago como protagonista.

Tras ello, Pablo Ibarburu aprovechaba para bromear con el fin de ‘La resistencia’ pues parece que el prograam tendrá que cambiar de nombre con su salto a TVE tras no haber un acuerdo entre la cadena pública y Movistar Plus+. «Esta era mi última sección y he decidido que me quiero dar de alta como socio. Hemos traído a un comercial de Movistar Plus+», explicaba el colaborador de David Broncano.

«¿En qué canal se puede ver La Resistencia?”, preguntaba Ibarburu a lo que el comercial respondía que «en La 1» sin ningún pudor. «¿Pero qué dices, hombre?» reaccionaba el propio Broncano antes de que Pablo Ibarburu firmara un contrato como suscriptor de Movistar Plus+.