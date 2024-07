La desconcertante despedida de Pablo Motos a ‘El Hormiguero’ con un claro aviso a Latre y Broncano

‘El Hormiguero’ recibió a Santiago Segura este lunes para despedirse de la audiencia en su fin de temporada. El programa presentado por Pablo Motos eligió al humorista como invitado para su última emisión en directo hasta septiembre. Pero antes de terminar e iniciar sus vacaciones de verano, el valenciano se dirigió a su audiencia con un último mensaje.

Así, el programa de las hormigas cierra otra temporada llena de éxito en audiencias con la que ha conseguido firmar su décimo año de liderazgo consecutivo. Una temporada más, Santiago Segura ha sido el elegido para acompañar a Motos y a su equipo en la última retransmisión. El humorista volvió a visitar a Pablo Motos para promocionar su nueva película, ‘Padre no hay más que uno 4: campanas de boda’.

«Llego a El Hormiguero y todo el mundo ‘qué alegría verte’. Luego sí que me he dado cuenta, me ha dicho Montse -la de vestuario-, ‘es que como llevas cuatro años viniendo en el último programa de la temporada, sabemos que nos vamos de vacaciones», empezó señalando el invitado final de esta temporada antes de arrancar su entrevista. «Ya es un clásico, porque acabamos la temporada siempre contigo y con la peli del verano«, apuntó por su parte el presentador.

Pablo Motos, Trancas y Barrancas y todo el equipo de ‘El Hormiguero’ se despiden un año más muy orgullosos de los buenos datos obtenidos. El programa de entrevistas se despide este verano con una media de 15,6% de cuota de pantalla y 2,1 millones de espectadores de media. Con 4,6 millones de espectadores únicos, el programa de Antena 3 ha conseguido liderar el 95% de las ocasiones en esta temporada.

La enigmática despedida de Pablo Motos antes de su batalla con Latre y Broncano

Una vez acabó la entrevista de Santiago Segura, el programa sorprendió a los espectadores con una elaborada coreografía de pompones para despedir la temporada 18 de ‘El Hormiguero’. Y más tarde, el humorista decidió quedarse en la tertulia de humor junto a Marrón, El Monaguillo y Luis Piedrahita para estar presente en el final de la emisión.

Ya al final del programa El Monaguillo preguntó si ‘El Hormiguero’ iba a regresar en septiembre. «Sí, seguimos», confirmó el presentador. Acto seguido, el valenciano se salió del guion para dedicar unas últimas palabras a su audiencia a modo de enigmática despedida. «Que paséis un magnífico verano. Disfrutad muchísimo, nos vemos a la vuelta de verano…«. «Ahí lo dejo», terminó sentenciando Pablo Motos tras unos segundos de silencio, tres elocuentes palabras que podrían interpretarse como un claro aviso ante la batalla que está por librarse el próximo otoño con la nueva competencia de los programas de Carlos Latre en Telecinco y David Broncano en TVE.

Por cuarto año consecutivo, Santiago Segura fue el rostro escogido por el programa para despedirse por todo lo alto. A partir de este lunes, Antena 3 comenzará a emitir reposiciones del programa hasta su esperada vuelta en septiembre. Y la próxima temporada arrancará de forma distinta para ‘El Hormiguero’, ya que contará con toda una nueva red de competidores entre los que se encuentran David Broncano y Carlos Latre.