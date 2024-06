Carlos Latre se despide así de Pablo Motos antes de convertirse en rival desde Telecinco

El próximo lunes 1 de julio, ‘El Hormiguero’ despedirá su temporada en Antena 3. A su vuelta, el espacio de Pablo Motos se encontrará con dos nuevos rivales que pretenden quitarle audiencia. Por un lado, David Broncano en TVE y por otro Carlos Latre, que dará el salto al access de Telecinco.

Y coincidiendo con el arranque de las promociones de este nuevo espacio que ofrecerá Telecinco desde septiembre y el final de temporada de ‘El Hormiguero’, Carlos Latre ha querido despedirse del espacio que presenta Pablo Motos en Antena 3.

«Ayer acabó temporada de ‘El hormiguero’ y también mi participación en este gran programa. Quiero dar las GRACIAS a Pablo Motos y Jorge Salvador por hacerme partícipe de un show que es y será historia de la televisión«, empieza diciendo Carlos Latre en un mensaje en su cuenta de «X».

«También a tod@s y cada un@ de los miembros de su equipo que me han tratado con tanto cariño. Gracias a tod@s por un excelente trabajo. He hecho muchísimos personajes que han creo han aportado muchas risas y me llevo un buen recuerdo. Y gracias a vosotr@s por vuestro cariño siempre», sentencia el humorista e imitador junto a un vídeo con algunas de sus mejores imitaciones en el programa.

Ayer acabó temporada de @El_Hormiguero y también mi participación en este gran programa.. Quiero dar las GRACIAS a #pablomotos y #JorgeSalvador por hacerme partícipe de un show que es y será historia de la TV. También a tod@s y cada un@ de los miembros de su equipo que me han… pic.twitter.com/hvBHSElcaL — Carlos Latre (@Carlos_Latre) June 28, 2024

Telecinco ya anuncia la llegada de Carlos Latre

Por otro lado, Telecinco sorprendió este jueves al lanzar la primera promo de la llegada de Carlos Latre al access de la cadena. Fue durante la segunda gala de ‘Supervivientes: All Stars’. En esta promo no se le ve la cara al cómico y parece que se trata de un doble.

«Latre es mucho Latre. ¿Será un programa de entrevistas? ¿De qué hora a qué hora será? Pronto se resolverán esas dudas«, asegura la promo anunciada por Telecinco. «Faltan por concretar muchas cosas y atar algunos cabos sueltos», añade la cadena.