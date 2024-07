Desmontan a Antonio Montero por lo que suelta en ‘Así es la vida’: «No faltes a los hechos»

Raro es el día que Antonio Montero no genera lío en el plató de ‘Así es la vida’. Y es que es habitual que el colaborador se enfrente a algunos de sus compañeros como Gema Fernández o incluso los presentadores Sandra Barneda y César Muñoz.

Así, este viernes, el colaborador volvía a provocar revuelo entre sus compañeros al hablar de Álvaro Muñoz Escassi tras ofrecer en exclusiva el testimonio de Ruth, la mujer con la que el ex-jinete habría estado coqueteando poco antes de su boda con Raquel Bernal.

Ruth ha roto su silencio en ‘Así es la vida’ asegurando que hablaba de todo con Escassi más allá de los mensajes más íntimos. «Hablabamos de todo y me contó cosas personales que nunca han salido», explicaba la mujer en ‘Así es la vida’. Tras escucharla, Sandra Barneda y Gema Fernández recordaban que esto sucedió poco antes de que Escassi se casara con Raquel Bernal, una relación que duró apenas unos meses y de la que la prensa se enteró con la exclusiva de ‘¡Hola!’ sobre la boda.

«Esta es la prueba señoras de que muchos príncipes salen rana», soltaba sin pudor Gema Fernández volviendo a cuestionar la actitud de Álvaro Muñoz Escassi. «A mi me da pena Raquel Bernal porque ella se casó enamorada y que fue muy generosa», aseveraba Almudena del Pozo. «Ese argumento me valdría si a partir de ahora ya nadie se relacionara con Escassi pero es que en el futuro de Escassi va a seguir habiendo mujeres porque les interesa este tipo de traviesos por decirlo de alguna manera», defendía por su parte Antonio Montero.

«Es que yo creo que ya no engaña a nadie desde hace años», insistía el colaborador. «Bueno ehhhh, Antonio cómo puedes decir eso», le replicaba como un resorte Gema Fernández. «Porque lo vemos constantemente y con todas las mujeres pide perdón y dice que no volverá a ocurrir», se defendía Antonio. «Pero pedir perdón no es no engañar, es porque ya la ha liado», aseveraba Gema. «Que sí, pero que lo que digo es que la próxima que venga ya no puede decir que le ha engañado», añadía el colaborador.

Sandra Barneda y César Muñoz cuestionan las palabras de Antonio Montero

Lejos de quedarse ahí, Antonio Montero iba más allá en su visión sobre Escassi y las mujeres. «Si es que es de risa, hay mujeres que lo que les aburre es tener un muermo de tío que la tiene ahí todo el día...», soltaba el colaborador. «Ser divertido no tiene por qué significar ser desleal», le corregía Gema Fernández. «¿Hay que ser infiel para ser divertido en una relación o cómo va esto?», le preguntaba por su lado Raquel Arias.

«Una cosa es ser un muermo de tío y otra cosa es que le estés poniendo los cuernos a tu pareja y te guste de verdad«, le espetaba entonces César Muñoz poniéndole los puntos sobre las íes a su colaborador. «Se puede ser feliz de otras muchas maneras», añadía el copresentador. «Pero no me creo que esta misma mujer no supiera quien es Escassi. Si lo pones en Google y lo primero que sale es cómo es», se defendía Antonio.

Tras ello, Antonio Montero insistía en que algo hará Escassi para que luego todas sus ex parejas le perdonen. «Si todas las mujeres que han estado en su vida le han perdonado, ¿por qué no le perdonamos nosotros?», les preguntaba el colaborador. «Pero si María José no le ha perdonado», gritaba Carmen Alcayde. «Cualquier mujer que está con Escassi puede saber por donde se mueve pero no se puede imaginar que el día que se va a casar le va a escribir a otra», destacaba Gema Fernández.

Finalmente, era Sandra Barneda la que desmontaba el argumento de Antonio Montero. «La opinión podemos estar de acuerdo o no, pero no faltes a los hechos. Patricia que fue novia cuando el programa de las piscinas nunca le perdonó y Sonia Ferrer tampoco le ha perdonado y María José tampoco. Así que Antonio ya son tres mujeres que han estado con Escassi que no lo han perdonado», concluía la presentadora.