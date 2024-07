El equipo de ‘Así es la vida’ tira la toalla con Antonio Montero y le dice ‘hasta aquí’ en directo

Si hay un colaborador que suele echarse encima a todos sus compañeros por sus comentarios en ‘Así es la vida’ es Antonio Montero. Y eso es lo que ha vuelto a suceder este viernes cuando el periodista ha tratado de defender a Álvaro Muñoz Escassi y señalar a María José Suárez por ser la culpable de haber sacado a la luz su supuesta infidelidad.

Y es que Antonio Montero no tenía reparos en dar la cara por el ex jinete al que entrevistará en ‘De Viernes’ después de que otras compañeras como Makoke, Gema Fernández y Carmen Borrego le criticaran. «Es que le está pasando como pasó con la monarquía que durante mucho tiempo había silencio pero hoy en día con redes sociales es imposible tener la vida que tiene Escassi y que no llegue a aflorar las cosas», empezaba diciendo el periodista.

Después de que en ‘Así es la vida’ hablaran de que habría un contrato de confidencialidad, Antonio Montero no se cortaba al señalar a María José Suárez. «María José es una persona a la que le encanta la fama, alguien que se presenta a Miss España es porque le encanta la fama», aseveraba provocando que Makoke se revolviera a su lado. «Antonio, de verdad, ¿pero qué tienen que ver los churros con las merinas», le replicaba la colaboradora.

«Que a ella le encanta la fama os lo digo yo», insistía Antonio. «Pero no los cuernos», le espetaba Gema. «¿Pero qué tiene que ver los cuernos? Ella ha sido la motivadora para que todo esto haya salido a la luz. Esta guerra la ha abierto ella porque está encantada de la vida porque está cabreada con él», trataba de defenderse él. «¿Antonio alguna vez te vas a poner de parte de una mujer? Yo ya he tirado la toalla», le soltaba por su lado Carmen Borrego.

Justo era después Sandra Barneda la que se enfrentaba al colaborador. «Que defiendas a un infiel de raíz y me digas que a María José Suárez le encanta la fama porque fue a Miss España en 1996. ¡Abuelo cebolleta! En 1996 era un certamen que tenía cierta categoría. Y en 2024 mejor ir a ‘La isla de las tentaciones’ que presentarse a Miss España», le recriminaba la presentadora a Antonio Montero.

«También la gente que va a ‘La isla de las tentaciones’ no es gente que precisamente quiere ser anónima, replicaba Antonio provocando que la presentadora volviera a echarse encima de él. «¿Cómo que no? Es gente que quiere poner a prueba su relación. Escassi podría ir», defendía entonces Barneda.

«Es que estamos poniendo la historia de amor de Escassi con todas las mujeres y siempre es el mismo discurso de ‘lo siento me he equivocado, no volverá a ocurrir’. Lo han visto todas. ¿La próxima también va a venir a decir que le han puesto los cuernos? Venga ya hombre», añadía Antonio Montero.

Todos frenan a Antonio Montero en ‘Así es la vida’

Justo entonces era César Muñoz el que frenaba a todos para explicar que en dirección les estaban gritando para acabar el debate e irse a publicidad. «Nos están gritando que tenemos que irnos a publi. A ver si bajamos revoluciones», aseveraba el copresentador.

Pero a la vuelta de publicidad, Antonio Montero volvía a liarla al volver a señalar a María José Suárez por ser la que destapó la historia del email. «¿Pero qué culpa tiene María José en esta historia? ¿Que quieres que la pongamos una mordaza y que no se lo cuente a nadie? Tendrá derecho a contar lo que le ha pasado. Es que es una barbaridad lo que estás diciendo», le espetaba Makoke.

Finalmente, Sandra Barneda le pedía a su colaborador que tuviera cuidado al hablar de las extorsiones. «Cuidado, cuidado con eso. Que existe la extorsión como existen otras cosas. Pero por ahora lo que hay es un documento de reconocimiento de deuda, eso no implica que haya una extorsión», le llamaba la atención la presentadora de ‘Así es la vida’.