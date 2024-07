Avance ‘Pecado original’, capítulo jueves con la falsa identidad de Kumru y un complot de Ender

‘Pecado original‘ estrena su tercer capítulo semanal este jueves, 25 de julio de 2024. La serie turca encara ya su recta final con sus últimos capítulos. Tras la muerte de Çagatay, hemos asistido a un vuelco en la vida de sus protagonistas y además ha vuelto Zeynep, la hermana de Yildiz. Esta semana dos bodas insospechadas, un gran secreto que sale a la luz y la revancha de Yildiz tras ser vengada por Dogan están marcando los nuevos giros de la ficción otomana.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, durante la boda de Dogan y Ender, Yildiz entra en escena interrumpiéndola y le arranca una parte del vestido, tal y como le hizo Ender a ella cuando estaba probándose trajes de novia.

Hilal le cuenta a Dogan, en presencia de Ender, que está embarazada. Sin embargo, esta tiene sospechas y le pide a su hermano, Çaner, que les siga. Çaner consigue hacer una foto a la prueba de embarazo de Hilal, que es negativa.

Ender se entera de que Yildiz y Engin se van a comprometer y se lo cuenta a Dogan. Pero al final descubren que se trata del compromiso entre Engin y Zeynep. Y es que después del golpe que ha recibido de Dogan y Ender, Yildiz activa sus planes de venganza y les va a hacer la vida imposible, sorprendiéndoles con ingenioso volantazo. Y es que delante de Dogan y Ender bendice el futuro compromiso entre su hermana Zeynep y Engin, una maniobra que les deja absolutamente conmocionados.

Dogan echará a Handan, y le exige que tiene que irse a vivir a otra casa, y eso hará que la madre de Kumru pierda los papeles y tome cartas en el asunto para vengarse. Además, Kumru se lo reprocha a su padre enfadada y cuando sale de la mansión la atropella un coche.

¿Qué va pasar en el nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrece este jueves, 25 de julio entre las 16:50 y las 18:00 horas, justo después del capítulo de ‘Sueños de libertad’?:

‘Pecado original’ – Capítulo del jueves 25 de julio

En el próximo capítulo de ‘Pecado original’, el taxista que atropelló a Kumru la lleva al hospital, donde oculta su verdadera identidad y se mostrará como una mujer diferente para no repetir errores del pasado. Y es que después de este incidente, conocerá a una persona que cambiará sus planes y que nos permitirá ver a una nueva Kumru.

Kumru y el doctor Selim en ‘Pecado original’

En el hospital, Kumru se topa por accidente con el doctor Selim, a quien acaba de conocer y le termina gustando, pero cuando el médico llega a la conclusión de que la hija de Dogan es una mujer pobre, ella no le saca del error, y el punto de partida de su relación se verá empañada por esta gran mentira.

Hilal pide a Dogan recuperar su empleo, pero él no lo permite ya que no se fía de ella. Hilal va a casa de Dogan y aprovecha que él no está en la mansión para esconder un micro en el salón y otro en el dormitorio, pero la abogada comete un error y Ender se percata finalmente de todo y le tiende una trampa.

Por otra parte, un hombre que dice ser vecino de Asuman, encuentra el bolso que le robaron por la mañana y se lo lleva su casa. Yildiz pide a Sedai que le investigue.

Entre tanto, Ender intenta exponer la mentira de Yildiz, y tratar de salvar su matrimonio con Dogan, y para ello planifica un medido complot. Bulent, el supuesto vecino, invita a salir a Zeynep, algo que ha sido planeado por Ender para demostrar a Dogan que el compromiso entre ella y Engin es una farsa.

Finalmente, Yildiz vuelve a ganar en su cruzada, el plan de Ender fracasa y Dogan empieza a darse cuenta de su error. Pero Ender va un paso más allá y activa su próxima estrategia: acudiendo ahora a una clínica para quedarse embarazada.