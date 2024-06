Marta Peñate denuncia lo que le ha ocurrido tras fichar por ‘Supervivientes: All Stars’: «Dan vergüenza»

Marta Peñate regresará finalmente a Honduras en ‘Supervivientes: All Stars’ y la noticia ha generado multitud de reacciones. Entre mensajes de apoyo, han resonado muchas voces de preocupación por cómo afectará el concurso a la subcampeona de 2022, que se encuentra en proceso de fecundación in vitro. Algo molesta, la canaria ha respondido a las críticas antes de embarcarse de nuevo en la aventura.

El pasado martes, Carlos Sobera anunció a los espectadores que la canaria se unía a la lista de confirmados para la primera edición de ‘Supervivientes: All Stars’, que arrancará el próximo jueves 20 de junio. Y durante estos días, la canaria ha recibido algunos mensajes nada agradables sobre un tema bastante delicado.

Marta Peñate: «Ciertos mensajes que recibo dan vergüenza»

«Gracias a todos los que me estáis mostrando apoyo. Intentaré no defraudaros», comenzó explicando Marta Peñate en su publicación de ‘X’. Fue ahí cuando aprovechó para dirigirse a todos los seguidores del formato que han puesto en duda su paso por el concurso debido a sus problemas para quedarse embarazada. «Ciertos mensajes que recibo dan vergüenza. Hablando de mi embarazo…», sentenció la concursante confirmada.

La televisiva no dudó entonces en explicar a todos sus seguidores de la red social las razones por las que ha aceptado revivir su experiencia en los Cayos Cochinos pese a las posibles dificultades. «1, mis ginecólogos me han dado el ok. Y 2, quizás despejarme me viene bien para no obsesionarme», aseguró la antigua concursante de ‘Gran Hermano’.

Lo que está claro es que Marta Peñate quiere dejar todos los puntos sobre las íes antes de poner rumbo a Honduras, y las reacciones de esta semana la han dejado algo cansada. Pero la preocupación de los espectadores por sus problemas de fertilidad no es del todo injustificada. Hay que recordar que la canaria ha sido noticia estos últimos años por sus diversos contratiempos a la hora de formar una familia.

Primero reveló que sufría de un problema congénito conocido como útero bicorne en retroversión, que le pondría más difícil quedarse embarazada de forma natural. Después, tuvo que someterse a una operación a raíz de que le detectasen hidrosalpinx. Hace un año le extirparon las trompas de Falopio y le quitaron «células anormales» en el cérvix, y ahora le han descubierto una infección en el endometrio en mitad del proceso de fecundación in vitro.