Mario González tiene claro quién debe ganar ‘Supervivientes 2024’ y el nombre sorprende

‘Supervivientes 2024’ está a punto de llegar a su fin en Telecinco. Será el próximo martes 18 de junio cuando conoceremos el nombre del ganador, o ganadora, de esta edición del reality. A falta de 5 días para ese momento, uno de sus exconcursantes, Mario González, ha desvelado quién debería llevarse el cheque.

Durante su estancia en la isla, el novio de Claudia Martínez hizo muy buenas migas con muchos de sus compañeros, aunque también protagonizó algún que otro encontronazo. Uno de los concursantes con los que mejor se llevó el joven fue con Pedro García Aguado, quien el pasado martes protagonizó un emotivo ‘puente de las emociones’, donde desveló algunos detalles desconocidos de su vida privada, como su dura infancia o el calvario que sufrió por culpa de sus adicciones.

Esto no pasó desapercibido para Mario González. Desde su casa, el joven se emocionó ante el desgarrador testimonio de su excompañero de aventuras. Por tal motivo ha dejado claro que es el deportista olímpico quien, a su juicio, debe ganar ‘Supervivientes 2024’. No solo por su ‘puente de las emociones’, sino también por ser uno de los mejores supervivientes.

«Esta persona tiene que ser el ganador indiscutible de este programa. Desde que te he conocido te he admirado, pero ahora escuchándote te admiro más. Es increíble», escribía Mario González en sus stories de Instagram junto a un vídeo del momento de Pedro García Aguado en el puente de las emociones. Además, aprovechaba para recomendar a sus seguidores que vieran el momento.

Mario González desvela las secuelas de su paso por ‘Supervivientes 2024’

El novio de Claudia, también desveló algunas de las secuelas que aun arrastra de su paso por los Cayos Cochinos. Hace unas semanas, Carmen Borrego confirmó que su excompañero había sufrido el temido efecto rebote, es decir, que no solamente recuperó en tiempo récords los kilos que perdió en Honduras, sino que incluso los aumentó.

Esta secuela, que les ocurre a muchos participantes a su regreso a la vida normal, viene provocada por la ansiedad de no haber podido ingerir alimentos durante su paso por ‘Supervivientes’. Así lo revelaba él mismo en el podcast de Beduck: «A mí lo que me da miedo que yo lo que no puedo controlar es el cuándo parar de comer, que eso a mí nunca me había pasado», confiesa Mario González.

Además, reconocía que él «siempre he sido de comer poco. Yo por ejemplo cuando fui a la isla pesaba 86 kilos y me cuesta coger peso muchísimo porque no soy de comer. Yo no voy a comer y me quedo con la sensación de llenarme. Ahora voy a comer y no sé cuándo parar», lamenta.