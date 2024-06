Los 13 estrenos que no te puedes perder en julio en Netflix, Movistar Plus+, MAX o Prime Video

El mes de julio llega acompañado de frío y viento, sí, porque junio ha terminado como pocos podíamos esperar. Pero también llega con una renovación de series, con regresos muy llamativos, despedidas con las que no contábamos y un buen puñado de nuevos estrenos que van a dar mucho que hablar. Hoy os traemos una lista de los 13 estrenos más destacados del mes en plataformas como Netflix, Movistar Plus+ o incluso Apple TV+, que se corona este julio con una oferta muy diferente de series.

Uno de los primeros estrenos del mes es la muy esperada ‘Boiling point’, estrenada en Reino Unido hace ya bastante tiempo, y que MovistarPlus+ nos trae por fin. Una versión inglesa de ‘The Bear‘, pero con mucho más estrés, si es que eso es posible. También tendremos un nuevo estreno en Atresplayer con su serie española ‘Ángela’ a mediados de mes. Y no es la única serie con firma española en la lista, porque también tendremos ‘Las pelotaris’, un drama social de SkyShowtime, o el esperadísimo regreso de ‘Betty la fea’ gracias a Prime Video.

También nos toca decir adiós a una de las series más influyentes de Netflix España como es ‘Élite’, que se despide con su octava temporada, después de que la séptima fuera la más criticada de toda su historia. Y entre todos los estrenos, otro regreso muy esperado, como es la 12ª temporada de ‘Futurama‘, con más historias de Fry, Leela y compañía. Un julio muy interesante con una AppleTV+ con ‘Sunny’, ‘Yo’, ‘La dama del lago’ o ‘Los héroes del tiempo’ como estrenos destacados.

Boiling Point

Sinopsis: La chef principal Carly y su equipo hacen malabares con los desafíos de administrar el nuevo restaurante Point North.

Este drama británico sobre la cocina, con Stephen Graham y Taz Skylar (‘One Piece‘) como protagonistas es la versión cruda y fuerte de ‘The Bear‘. Mucho menos comercial y más dramática en algunas ocasiones, llega después de triunfar en su país de origen. La crítica destaca mucho la actuación impresionante de Hannah Walters y, sobre todo, el riesgo de la propuesta. Porque vas a estar mordiéndote las uñas desde el minuto uno. Caos en la cocina, estrés, ansiedad y mucho fuego. Eso es ‘Boiling point’, una de las series más interesantes del mes de julio.

Fecha de estreno: 3 de julio

Plataforma: Movistar Plus+

Red Swan

Sinopsis: Oh Wansoo, una golfista de talla mundial, se casó con Kim Yonggu, heredera del Grupo Hwain. Su vida cambia cuando escapa por poco de un intento de asesinato en Manila.

Como siempre en los dramas coreanos, se explora la diferencia de clases y los lujos de una parte de la sociedad demasiado privilegiada como para empatizar con los estratos más bajos. La serie está protagonizada por Jung Ji-hoon, también conocido por el nombre de Rain en su faceta de idol de k-pop. Es una superestrella coreana que también probó suerte en el duro mundo de Hollywood con ‘Ninja Assassin’. Su trabajo en la serie será proteger a Oh Wansoo, interpretada por Kim Ha Neul. La serie está dirigida por Park Hong Kyun, el director de “Hwayugi”, “The Greatest Love” y “The Great Queen Seon Deok” y escrito por Choi Yoon Jung, autor de “Only Love”, “Three Sisters” y “The Person I Love”.

Fecha de estreno: 3 de julio

Plataforma: Disney Plus

Las pelotaris

Sinopsis: La serie se adentra en el periplo de tres jugadoras de pelota en los años 20, mujeres vascas adelantas a su época y que fueron conocidas como las ‘raquetistas’ en esa época, que se enfrentaron a los convencionalismos y cumplieron su sueño a pesar del coste que esta determinación tuvo en sus vidas.

Marc Cistaré, guionista de ‘Los hombres de Paco’, ‘Vis a vis’ y ‘El barco’ firma la nueva serie original de SkyShowtime, una coproducción de México y España que nos lleva directamente a conocer a las primeras jugadoras de pelota vasca. Con Claudia Salas, María de Nati y Zuria Vega, ‘Las pelotaris’ se centrará en estas tres mujeres que llevaron al límite las convenciones sociales de la época, que aún se resistía al cambio, y sobre todo, a la igual entre mujeres y hombres. Ocho episodios de cincuenta y cinco minutos cada uno que ya fueron estrenadas en México hace más de un año, con una buena acogida por parte de la crítica y el público.

Fecha de estreno: 5 de julio

Plataforma: SkyShowtime

Sunny

Sinopsis: Suzie es una mujer americana que vive en Kioto (Japón), cuya vida se ve trastocada cuando su marido y su hijo desaparecen en un misterioso accidente de avión. Como «consuelo» le dan a Sunny, uno de los nuevos robots domésticos fabricados por la empresa de electrónica de su marido. Aunque al principio Suzie se siente ofendida por los intentos de Sunny de llenar el vacío de su vida, poco a poco entablan una inesperada amistad, ya que juntos descubren la oscura verdad de lo que realmente le ocurrió a la familia de Suzie, viéndose peligrosamente envueltos en un mundo que Suzie nunca supo que existía.

‘Sunny’ es la nueva serie de misterio de AppleTV+ protagonizada por Rashida Jones y Hidetoshi Nishijima. Producida para Apple TV+ por A24, una de las productoras de moda, es la segunda colaboración entre ambos tras la película de Sofia Coppola ‘On the rocks’. La serie está basada en el libro «Dark Manual», del galardonado escritor irlandés afincado en Japón Colin O’Sullivan. La serie ha sido creada por Katie Robbins (‘The Affair’) y dirigida por Lucy Tcherniak. Dentro del halo de misterio de la trama, también nos hablará sobre la cada vez más estrecha relación entre humanos y robots e inteligencia artificial. Siempre con el telón de fondo de Japón, país que vemos como cumbre tecnológica.

Fecha de estreno: 10 de julio

Plataforma: AppleTV+

Vikingos: Valhalla (Temporada 3)

Sinopsis: En busca de un nuevo hogar vikingo, los héroes de la serie deberán aventurarse más lejos que nunca, desde Constantinopla hasta Groenlandia y el fin del mundo conocido. Pero antes de poder zarpar hacia nuevos horizontes, deberán regresar al lugar donde empezó todo para una última batalla.

Por fin podremos ver la temporada 3 (y final) de ‘Vikingos: Valhalla’ tras su fulminante cancelación por parte de Netflix para sorpresa de todos. Incluso de su co-creador Jeb Stuart, que habló sobre ello en una reciente entrevista para Variey. «Estoy muy agradecido de haber tenido 3 temporadas para contar las historias de Leif, Harald y Freydis», comienza Stuart. «Sabía desde el comienzo que quería mostrar la evolución de cómo tres de los vikingos más famosos se convertían en los iconos que todos conocemos hoy en día, y lo hemos conseguido. Espero que, cuando el público pueda ver la nueva temporada, estén emocionados de dónde hemos conseguido llevar a estos héroes. Cuando comenzamos el proyecto hace 5 años, trabajé duro con este increíble reparto y equipo para crear un viaje que todos esperamos haya sido satisfactorio».

Lo más llamativo de esta última temporada es que, como confirmaron sus creadores, llevarán a los vikingos fuera de las fronteras de Escandinavia. Y esa es una trama que todos los fans de la serie de Netflix estamos deseando ver.

Fecha de estreno: 11 de julio

Plataforma: Netflix

Yo

Sinopsis: Seguimos la historia de Ben, de 12 años, que vive los altibajos del instituto (matones, enamoramientos y bailes de fin de curso incluidos), mientras se adapta a una familia recién formada y, por si todo esto fuera poco, acaba de darse cuenta de que tiene superpoderes. Ben emprenderá un viaje de autodescubrimiento sobre lo que realmente significa tener poderes sobrenaturales. Encontrará una aliada en su hermanastra Max, quien le ayuda a aprovechar estos poderes y descubrir los secretos detrás de los misterios y tragedias de su comunidad… todo mientras intenta aclarar lo que realmente significa ser él.

La nueva serie juvenil de Apple sigue el viaje de autodescubrimiento de un chico cuando se da cuenta de que tiene el superpoder de cambiar de forma. Aunque la plataforma de streaming no suele especializarse en series juveniles, sí que lo ha hecho en historias de ciencia-ficción con toques diferentes. Y ahí encuadramos a ‘Yo’, que podrá dar mucho juego si llevan la parte del superpoder ya no solo por la denuncia social, sino por la identidad del propio protagonista. Diez episodios que están protagonizados por Lucian-River Chauhan, Abigail Pniowsky, Dilshad Vadsaria, Amanda Reid y Jessy Yates. Además cuenta con la participación de Kyle Howard y Sharif Atkins.

Fecha de estreno: 12 de julio

Plataforma: AppleTV+

Ángela

"Tienes que salir de ahí".



💥No te pierdas el ESTRENO de #Ángela.💥

🗓️​14 de julio, en #atresplayer. pic.twitter.com/Td4GQuyIBx — atresplayer (@atresplayer) June 25, 2024

Sinopsis: Este thriller narra la vida de Ángela, una mujer aparentemente feliz junto a su marido, Gonzalo, con quien tiene dos hijas. Pero bajo esa idílica fachada, Ángela oculta un infierno de maltrato. Siempre en tensión, el frágil equilibrio de Ángela termina de romperse cuando conoce a Eduardo, un antiguo compañero de instituto por el que se siente inmediatamente atraída. Sin embargo, gracias a la intervención de su mejor amiga Esther, Ángela descubrirá que Edu no es quién dice ser.

Ficción protagonizada por Verónica Sánchez y Daniel Grao, y basada en la exitosa serie australiana-británica ‘Angela Black’, estrenada en ITV en 2021 y creada por Harry y Jack Williams (‘Fleabag’, ‘The Tourist’). Seis episodios que buscan tenernos en continua tensión, y que ayudarán a reivindicar la figura de Verónica Sánchez, a la que se le sigue asociando demasiado a ‘Los Serrano’. Producida por Buendía Estudios Bizkaia, la serie está dirigida por Norberto López-Amado. Además, cuenta con un equipo de guion compuesto por Sara Cano y Paula Fabra, con Jorge Blas como analista. Sonia Martínez y Borja Echeverría son los productores ejecutivos y Montse García la directora de Ficción por parte de Atresmedia.

Fecha de estreno: 14 de julio

Plataforma: Atresplayer

Betty la fea, la historia continúa

Sinopsis: Cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de que haya finalizado el programa original. Mientras una empoderada Betty trabaja duro para reconstruir el vínculo con su hija adolescente, su relación con Armando se está deteriorando rápidamente, lo que la hace cuestionarse si hace 20 años tomó la decisión correcta.

Puede que sea la serie más esperada de julio, y una de las más esperadas del año. Porque el regreso de nuestra querida Betty no puede pasar desapercibido. Con el regreso de todo el elenco original a la propuesta (desde Ana María Orozco hasta Julián Arango), la propuesta de Amazon Prime Video es recuperar a los personajes dos décadas después. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Dónde están ahora? ¿Ha sobrevivido el matrimonio de Beatriz y Armando? ¿Y cómo está Ecomoda? Todas estas preguntas serán resueltas a partir del 19 de julio, en la que es una de las grandes apuestas de Amazon.

Fecha de estreno: 19 de julio

Plataforma: Prime Video

La dama del lago

Sinopsis: Cuando la desaparición de una niña conmociona a la ciudad de Baltimore el Día de Acción de Gracias de 1966, las vidas de dos mujeres chocan fatalmente. Ellas son Maddie Schwartz, un ama de casa judía que intenta deshacerse de un pasado oculto y reinventarse como periodista de investigación, y Cleo Sherwood, una madre que navega por los bajos fondos políticos del Baltimore negro mientras lucha por mantener a su familia. Sus dispares vidas parecen paralelas al principio, pero cuando Maddie se obsesiona con la misteriosa muerte de Cleo, se abre un abismo que pone en peligro a todos los que las rodean.

Basada en la novela de la autora superventas Laura Lippman, esta serie de misterio está protagonizada por Natalie Portman y Moses Ingram (‘Obi-Wan Kenobi’). Ha tenido que llegar Apple para conseguir que Portman por fin se embarque en una serie televisiva. De hecho, ella misma ejerce de productora de la historia. Con Alma Har’el como directora, estamos ante un thriller caleiodoscópico, intenso y difícil. Con incluso referencias a ‘Cisne negro’, estamos quizá ante una de las grandes interpretaciones de la temporada. Desde luego que la actriz que dio vida a la Reina Amidala va a estar en todas las quinielas…

Fecha de estreno: 19 de julio

Plataforma: AppleTV+

Los héroes del tiempo

‘Time Bandits’, lo nuevo de Taika Waititi para AppleTV+.

Sinopsis: Embárcate en un cómico y arriesgado viaje a través del tiempo y el espacio con un variopinto grupo de ladrones y su nuevo fichaje: un friki de la historia de once años. Juntos, emprenderán una emocionante misión para salvar a los padres del niño y al mundo entero.

Funcionando como remake del clásico de Terry Gilliam ‘Time Bandits’, llega lo nuevo de Taika Waititi. Sí, quizá el creador más odiado-amado de la actualidad. En su curriculum encontramos series como la estupenda ‘Nuestra bandera significa muerte’, o películas como ‘Jojo Rabbit’ y ‘Thor Ragnarok’. En esta comedia alocada sobre viajes en el tiempo y paradojas temporales nos encontramos a Lisa Kudrow como una de las protagonistas. Y en la historia, los personajes serán testigos de la creación de Stonehenge, verá al Caballo de Troya en acción, escaparán de los dinosaurios, causarán estragos durante la Edad Media, experimentan la última glaciación…

Fecha de estreno: 24 de julio

Plataforma: AppleTV+

Estafadores de Tokio

Sinopsis: La historia desvela una serie de delitos sin precedentes cometidos por un astuto grupo de estafadores inmobiliarios que utilizan la venta de inmuebles como cebo para robar grandes sumas de dinero.

Netflix no solo vive de sus ficciones en Corea. Porque Japón también firma un sinfín de series muy entretenidas y con una factura impecable. Ahí tenemos el ejemplo del fenómeno ‘Alice in Borderland’, y ahora nos llega ‘Estafadores de Tokio’, un thriller criminal de siete partes basado en la novela homónima de Ko Shinjo. Poco se sabe sobre la serie salvo el avance que ha compartido Netflix y su reparto principal, en el que destacan Go Ayano, Etsushi Toyokawa y Kazuki Kitamura. Una propuesta muy interesante sobre estafas en el mundo inmobiliario (en España iban a tener muchas tramas) que promete darnos un thriller a la antigua usanza.

Fecha de estreno: 25 de julio

Plataforma: Netflix

Élite (Temporada 8)

Sinopsis: La llegada de los hermanos Emilia y Héctor Krawietz, líderes de la asociación de antiguos alumnos de Las Encinas, hace temblar los cimientos del colegio. Influyentes, poderosos, corruptos y corruptores, los Krawietz sembrarán el caos allá por donde vayan y destrozarán las vidas de los que caigan en sus redes. Solo Omar será capaz de plantarles cara y estará dispuesto a lo que sea con tal de verles caer, porque, en definitiva, representan lo que siempre ha estado mal en Las Encinas.

‘Élite’ es una de las series marca de la casa de Netflix. Creada por Carlos Montero, también ha sido una de las ficciones más comentadas (y criticadas) de la plataforma de streaming. Eso sí, se ha convertido en una gran cantera de actores: Jaime Lorente, Miguel Bernardeau, Ester Expósito, Manu Ríos… Ahora nos llega la temporada 8, después de la ampliamente critica temporada 7, para cerrar tramas y darle un final digno al Instituto Las Encinas. Muchas series han querido copiarla (incluso tenemos ejemplos en Corea) pero pocas lo han conseguido.

En esta octava temporada, tenemos los regresos de Omar Ayuso, André Lamoglia, Valentina Zenere, Mirela Balić, Gleb Abrosimov, Fernando Líndez, Nadia Al Saidi, Ander Puig, Carmen Arrufat, Mina el Hammani, Iván Mendes y Maribel Verdú. A todos estos nombres les sumamos los recién llegados Ane Rot, Nuno Gallego, Alexandra Pino y Mario Ermito entre otros.

Fecha de estreno: 26 de julio

Plataforma: Netflix

Futurama (Temporada 12)

Sinopsis: Ambientada en la ciudad de «Nueva Nueva York» en el año 3000, la serie comienza con Philip J. Fry, un joven repartidor de pizza neoyorquino fracasado y desmotivado que es criogénicamente congelado por accidente la Nochevieja de 1999. Mil años después es descongelado, encontrándose en Nueva Nueva York el 31 de diciembre de 2999.

‘Futurama’, la serie creada por Matt Groening, responsable de ‘Los Simpson’, puede que sea la serie de animación con la historia más extraña y compleja de todas. Varias cancelaciones, películas de por medio, número de temporadas que baila según el país donde se cuenten… y entre todo, una serie de las más influyentes de los últimos 20 años. Las aventuras de Fry, Leela y Bender son conocidas por todos. Y aunque su fama no ha llegado a las cotas de la familia amarilla, se ha convertido con el paso del tiempo en una auténtica serie de culto, con un humor inteligente y multitud de referencias de ciencia-ficción. Aunque su centro seguirá siendo la relación entre sus dos protagonistas.

Fecha de estreno: 29 de julio

Plataforma: Disney Plus

