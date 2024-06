La última hora sobre el estado de salud de Karina tras su ingreso hospitalario

Este jueves 13 de junio, Karina tenía previsto asistir a la gala de la Asociación Diversa Global, donde iba a recibir el Premio Diversa a la Trayectoria 2024. Sin embargo, un grave problema de salud se lo ha impedido. Ha sido el periodista Iván Reboso, presente en la gala, el que ha revelado el motivo de esta ausencia.

«Karina iba a estar esta noche con nosotros, pero por motivos de salud no ha podido. Todos los asistentes se vuelcan con ella para lanzarle ánimos y que se mejore muy pronto», han informado los responsables de Diversa Global a través de sus stories de Instagram. Un mensaje que hacía saltar todas las alarmas.

Aunque desde la organización no han dicho de qué se trata, el periodista Iván Reboso, uno de los asistentes a la gala, ha dado el motivo. Según el colaborador de ‘Fiesta’, la exconcursante de ‘GH VIP’ habría sido ingresada por un problema cardíaco. Por el momento se desconoce cuál es su estado y el diagnóstico médico completo, pero desde aquí te deseamos una pronta recuperación, Karina.

Los achaques de Karina en los últimos tiempos

La salud de la artista, que ha sido premiada por su lucha a favor del colectivo LGTBIQ+, le ha dado varios quebraderos de cabeza en los últimos años. A finales de 2022 tuvo que ser ingresada por gripe A y hasta febrero de 2023 no se recuperó del todo. Ella misma reconoció haberlo pasado muy mal, sometiéndose a un largo tratamiento médico y a varias analíticas.

El pasado mes de septiembre, Karina entró como concursante en la casa de ‘Gran Hermano VIP 8’. Sin embargo, no se adaptó a la convivencia ni a las pruebas, por lo que abandonó el programa a las pocas semanas. La cantante lamentó no poder seguir en el concurso por sus achaques y problemas de salud.

Si bien estos achaques no la impidieron ponerse al frente de ‘Yo soy Karina’, un espectáculo en el que repasa su vida personal y profesional. Tras 42 años sin pisar un escenario, la artista tomaba esta decisión movida por problemas económicos, tal y como ella misma confesó. «Me han llegado a cortar la luz. Y he tenido que estar tres o cuatro días con velas», llegó a reconocer.

La cantante reaparece tras ser dada de alta

Apenas unas horas después de haber saltado la noticia de su ingreso hospitalario, Karina ha reaparecido en sus redes sociales para explicar cómo se encuentra y agradecer las muestras de cariño. A través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, la cantante se ha sincerado con sus seguidores.

«Mis queridos amigos de Instagram, deciros que ayer tenía que haber ido a un evento, pero no pudo ser. Me encontré indispuesta y tuvimos que ir al hospital», ha empezado diciendo, antes de pedir «tranquilidad» a todos los que se han preocupado por ella. «Estoy bien, no os preocupéis», ha asegurado.

Además, Karina ha explicado que en los próximos días regresará al hospital para hacerse unas pruebas. «Muchísimas gracias por tanto cariño. No sabía yo que me queríais tanto. ¡Que ilusión!», ha dicho, visiblemente emocionada y lamentando no haber «podido asistir ayer a ese evento. Mando un beso muy grande, mi agradecimiento de todo corazón. Y para adelante, que la ilusión es lo último es lo último que se pierde».