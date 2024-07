Karina consterna en ‘Y ahora Sonsoles’ con el deterioro de su estado de salud: «Estoy malilla»

El pasado jueves 13 de junio, Karina hizo saltar todas las alarmas por sus problemas de salud. La cantante no pudo acudir a la gala de entrega de los premios Diversa debido a un problema cardiaco por el que tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital.

Más de un mes después de aquello, Karina ha reaparecido este lunes 29 de julio en ‘Y ahora, Sonsoles‘ con motivo del 55º aniversario del lanzamiento de ‘El baúl de los recuerdos’, uno de sus temas más emblemáticos. La cantante ha aprovechado esta visita al programa vespertino de Antena 3 para actualizar su estado de salud.

Pepa Romero, la encargada de sustituir a Sonsoles Ónega durante sus vacaciones de verano, recibió muy cariñosamente a la artista, a la que pidió que se pusiera cómoda. «Échate para atrás, ponte cómoda», le recomendó cuando ambas se sentaron en el sofá para comenzar la entrevista.

Era entonces cuando la invitada se confesó sobre su estado: «No me quiero echar para atrás porque estoy más chica, más pequeñaja. Ya voy disminuyendo de tamaño. El otro día se armó una grande, me midió el médico y resulta que mido 1,55, cuando medía 1,60 cuando era joven». «Los tacones ya no me los puedo poner porque me duelen los tobillos, pero no pasa nada», lamentó Karina.

Karina desvela sus problemas de salud: «Soy hipertensa»

A lo largo de la entrevista, la exconcursante de ‘GH VIP 8’ recordó los inicios de su carrera, así como las luces y las sombras de su trayectoria musical. Incluso se animó a cantar alguna canción, provocando la ovación del público presente y su consecuente emoción. «Me he traído un clínex, porque me emociono, como una está mayor, estoy sensible. Que sepáis que estoy un poco malilla. Ves cómo tengo los tobillos, es que no parezco yo«, explicó, antes de mandar un cariñoso saludo a Sonsoles Ónega.

Karina prosiguió haciendo referencia a su estado de salud, aunque le restó importancia a lo que le ocurrió a mediados de junio: «Se ha exagerado mucho, pero lo que pasa es que yo soy hipertensa desde hace ya un par de años. Hay veces que la tensión me juega unas malas pasadas, la alta no se me pone demasiado alta, 16-17, pero es que la baja se me pone al 10. Estoy bien, dentro de todo, con medicación y controlada», tranquilizó la cantante a todos sus seguidores en el programa de Antena 3.