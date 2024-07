‘TardeAR’ le «pone la pierna encima» a ‘Y ahora Sonsoles’ y le arrebata a un invitado en directo

La guerra entre ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘TardeAR’ por conseguir a los mejores invitados y testimonios va más allá de que estén Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana al frente de sus respectivos programas. Y para muestra lo que ha sucedido este lunes con los espacios que están presentando Pepa Romero y Beatriz Archidona durante las vacaciones de las presentadoras titulares.

Y es que no ha sido una buena tarde para ‘Y ahora Sonsoles’ pues el programa conducido por Pepa Romero se ha quedado sin dos testimonios clave que estaban en su escaleta. Por un lado, el espacio de Antena 3 abordaba el caso de Teresa, una mujer que estaba teniendo problemas con el gerente de un camping.

Tras hablar y conocer la situación de Teresa, ‘Y ahora Sonsoles’ le proponía a Pepe Sanillana, el gerente del camping, hablar con él por teléfono para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, por problemas técnicos, Santillana decía no escuchar a Pepa Romero ni a los colaboradores. «Parece que la tarde no quiere estar con nosotros y que Pepe dé su versión en este programa», aseveraba la sustituta de Sonsoles.

Pero lo peor llegaba después cuando ‘Y ahora Sonsoles’ se quedaba sin otro testimonio. Esta vez por culpa de que ‘TardeAR’ se había adelantado y se lo había quitado al espacio de Antena 3. Así, ambos espacios querían contar este lunes con Antonio, un feligrés que ha sido agredido por el párroco de Bordóns y Dorrón, una localidad de Galicia.

‘TardeAR’ se queda con el testimonio de ‘Y ahora Sonsoles’

Pepa Romero saludaba en directo a Antonio Miniño. Sin embargo, su interlocutor le contestaba que él no era el feligrés que había denunciado al párroco. «Yo no soy Antonio, porque Antonio está con otra conexión en directo y no nos ha dado tiempo. Yo soy el presidente de la asociación de Bordóns», explicaba el hombre.

Y es que Antonio se encontraba justo a esa hora en conexión con Beatriz Archidona en ‘TardeAR’. De esa forma, el espacio de Telecinco volvía a arrebatarle a un invitado a ‘Y ahora Sonsoles’ después de lo sucedido hace unas semanas con un reportero de Sonsoles Ónega cuando aparecía en el plano de ‘TardeAR’ y Ana Rosa Quintana le echaba un rapapolvo.

Tras ello, Pepa Romero trataba de seguir con el programa. La presentadora de ‘YAS Verano’ trataba de utilizar un pulverizador de agua para introducir el siguiente asunto a tratar pero el utensilio le fallaba. Algo que llevaba a a que Pepa tirara de ironía. «Hoy parece que nos han puesto la pierna encima», soltaba con sorna después de lo sucedido con el testimonio que le había arrebatado ‘TardeAR’.