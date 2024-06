Kiko Jiménez no se atreve a nombrar a Rocío Flores pero este demoledor palo va para ella

El conflicto entre Olga Moreno y Sofía Suescun que ha sacudido los Cayos Cochinos ha tenido su réplica en el plató de ‘Supervivientes All Stars‘. En esta ocasión, el novio de Sofía Suescun no ha dudado en enzarzarse con la defensora de Olga Moreno en un careo marcado por los golpes bajos y los zascas que Kiko Jiménez le ha soltado hasta a la propia Rocío Flores de forma indirecta.

En esta ocasión, Kiko le ha pedido la palabra a Jorge Javier para darle un duro golpe a Olga Moreno. Cabe recordar que la concursante se ha mostrado tajante a la hora de marcar sus líneas rojas y no querer hablar del pasado relativo a Rocío Carrasco y Antonio David. Frente a ello, la respuesta del defensor de Sofía Suescun ha sido clara.

«Me parece una hipocresía decir que no hablemos de lo de fuera cuando Olga se pasó todo su concurso y ganó hablando de temas del exterior, de su vida privada y fuimos partícipe de ello todo el público», ha sentenciado Kiko Jiménez.

Lejos de quedarse callado, Kiko ha señalado el papel que Olga Moreno lleva estudiado en el reality: «Otra cosa, lo que ha hecho Sofía ha sido defender a un compañero porque lo que ha hecho Olga al comienzo de la gala ha sido criticar a Abraham. Lo hemos visto todos y lo estaba hablando con Adara y se ha marcado un vídeo de víctima y esta noche solo hemos visto a Olga de víctima y llorando».

El indirecto pero demoledor dardazo de Kiko Jiménez a Rocío Flores

Por si fuese poco, Kiko Jiménez ha disparado también contra Marián, la defensora de Olga Moreno en plató: «Tú te pareces mucho a una que yo me sé». Un comentario con el que hacía referencia a Rocío Flores. «Pues dímelo. No dices que no eres cobarde… Me lo dices ahora», le ha retado ella. Por su parte, Kiko Jiménez no se ha atrevido a nombrarla al estar vetada en Telecinco y se ha limitado a decir: «Una que empieza por R y gesticula mucho y se levantaba también. A una que yo me sé».

«Dímelo, valiente. Fuera no me lo vas a decir porque no tienes que hablar nada conmigo fuera», le ha respondido Marián de vuelta sin saber, finalmente, de quién se trataba. No obstante, era evidente que Kiko Jiménez se estaba refiriendo a Rocío Flores. Cabe recordar que la joven suscitó la polémica en su momento por su papel y actitud chulesca y excesivamente vehemente en el plató de ‘Supervivientes’.