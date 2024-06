Lucía Pariente la emprende sin fisuras contra Jorge Javier por su «cobardía» ante Olga Moreno

Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, ha vuelto a emprenderla contra Jorge Javier Vázquez por la sorprendente actitud que tuvo con Olga Moreno en el estreno de ‘Supervivientes All Stars’. Había gran expectación por ver esa primera conexión entre ellos tras las rencillas del pasado a cuenta de Antonio David Flores. Una primera toma de contacto que fue bronca al principio, pero que poco a poco se fue destensando.

«Que mérito tiene Jorge Javier manteniendo el tipo ante Olga Moreno. Eso sí que es profesionalidad», señaló la periodista Marian Lozano. Un comentario ante el que Lucía no pudo reprimirse escribiendo lo siguiente: «La cobardía de este es cosa seria, comiéndole todo a «esta» la OA, como lo hizo con la Mosquera. Esta sabe que el “profesional” la va a cuidar».

Un post en X con el que Lucía Pariente criticaba que Jorge Javier, azote de Olga Moreno en el pasado, se había bajado los pantalones ante ella como ya hizo en la pasada edición con Raquel Mosquera, con quien también tuvo sus más y sus menos a raíz del documental de Rocío Carrasco. Junto al texto, la madre de Alba Carrillo publicó una foto punzante y burlona llamándole «traga Olgas».

Abandono de Adara, desde aquí te felicito, bien sabes que una vez en la isla, ibas a ser el saco de boxeo de dentro y de él de fuera, la cobardía de este es cosa seria, comiéndole todo a “esta” la OA, como lo hizo con la Mosquera. Esta sabe que el “profesional” la va a cuidar. pic.twitter.com/Kw61BZr0rp — LUCÍA PARIENTE OFICIAL (@luciarpj) June 21, 2024

Además, Lucía Pariente no se frenó ahí y señaló que si «Alba hubiese estado en el pellejo de Adara» con ese ataque de pánico que le impidió saltar el día del estreno, «el traga Olgas la hubiese destruido, a mi también me hubiese dado, pero yo le hubiese contestado». «Y a la OA, igual que a la Mosquera, ni chitón. C’est la vie», sentenció.

Sabes que? Si Alba hubiese estado en el pellejo de Adara ayer, el traga Olgas la hubiese destruido, a mi también me hubiese dado, pero yo le hubiese contestado. Y a la Oa, igual que a la Mosquera ni chitón. c'est la vie pic.twitter.com/jQTDqLQXxU — LUCÍA PARIENTE OFICIAL (@luciarpj) June 21, 2024

Ante estas palabras sobre Jorge Javier, ha habido usuarios que le han echado en cara estar «reventada» por haber perdido el juicio con el presentador tras el brutal desencuentro que mantuvieron en ‘Secret Story’ en el año 2021. Y Lucía Pariente ha replicado. «Bueno, si te conviene pensar eso… la indemnización me la pagaron a mí. Cada cual se miente como puede. No les dio la razón ni el recurso, las costas también me las pagaron. Pero si tú piensas que perdí… Lo que sí viví fue una gran violencia de este señor», recuerda.