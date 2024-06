Jorge Javier destapa su encuentro con Ana Rosa ante su omnipresencia en Telecinco: «Dio para mucho»

El pasado martes 28 de mayo se celebró en el Palacio de Cibeles de Madrid una gala de PubliEspaña donde acudieron la plana mayor de Mediaset España, entre los que se encontraban dos de sus presentadores estrella: Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez. Fue en esta gala donde se anunció que el de Badalona se convertirá en el rostro más omnipresente de Telecinco: conducirá la nueva edición de ‘Gran Hermano’ de anónimos, así como el regreso de ‘Hay una cosa que te quiero decir’.

Se rumorea que a Ana Rosa no le habría hecho ninguna gracia que su programa, ‘TardeAR’, vea reducida su emisión por culpa del nuevo talk show que presentará Jorge Javier en las tardes al estilo ‘El diario de Patricia’. Además, cabe recordar que ‘TardeAR’ fue el encargado de sustituir a ‘Sálvame’ en las tardes de Telecinco, por lo que el encuentro entre ambos comunicadores en la mencionada gala era muy esperado. Un encuentro que, según reconoce el presentador de ‘Supervivientes’ en su blog de ‘Lecturas‘, «dio para mucho».

Jorge Javier, feliz ante el reto de presentar el regreso de ‘GH’ con anónimos

Aunque prefiere no entrar en detalles, y opta por sincerarse sobre el reto que supone para él conducir el regreso de ‘GH’ con concursantes anónimos. «Ahora toca hablar de ‘Gran Hermano’ y ‘Hay una cosa que te quiero decir’. Dos formatos únicos. ‘Gran Hermano’ vuelve con una edición de anónimos y a mí me parece un acierto porque en un mundo en el que todo dios es famoso esta apuesta me hace vibrar», empieza diciendo.

«En televisión es muy estimulante dar con un desconocido del que quieras saber todo de él. Ese es el secreto de un buen casting: que te enamoren los perfiles. Y confío plenamente en el criterio de los que se encargarán de escoger a los habitantes de la casa», asegura Jorge Javier, consciente de que esa es la clave para conseguir enganchar a la audiencia.

Además, reconoce que «me produce muchísima curiosidad saber cómo vamos a ingeniárnosla para atraer la atención del espectador. Ilusión no nos falta. Y la bendita sensación de que hay que salir a luchar programa a programa». Asimismo, se atreve a vaticinar lo que escribirán los medios de comunicación sobre él: «También tengo curiosidad por saber cuántas veces se escribirá que me manejo mejor con famosos que con anónimos. ¿Un millón de veces? ¿Quizás dos? Dejémoslo en tres», sentencia.